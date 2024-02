Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanto teatro, una fiera strepitosa per chiunque ami anime, fumetti, videogame e tutto quello che sta intorno a un "nerd show" a tutti gli effetti. Ma questo weekend è ricco anche di musica e di Carnevale (sì, perché le feste non sono mica finite!).

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Sabato 17 e domenica 18 febbraio arriva Nerd Show la sesta edizione della fiera Comics & games nei padiglioni di BolognaFiere. Sempre più grande, più ricca, più divertente: oltre 35 mila metri quadrati di aree a tema, espositori e shopping in pieno stile nerd, stand e attività di ogni tipo. Fumetti, action figures, gadget, giochi e tanto altro ancora! Aree interattive: la retrogaming zone con più di 200 console e 100 cabinati arcade, l'area mattoncini i board games e l'area new gen Gamers Arena, che presenta i videogiochi più amati in modalità free to play e torneo. Gli spettacoli dal vivo, le gare cosplay i workshop e l'artist alley con gli autori di fumetti, l'area fantascienza e modellismo. #NerdShow: siete pronti per l'edizione più entusiasmante di sempre?

Sabato 17 e domenica febbraio 2024 "Peter Pan" il Musical in scena al Teatro EuropAuditorium. Grande attesa per il ritorno di uno dei musical più amati e longevi del panorama teatrale italiano, Peter Pan. Nel ruolo di Capitan Uncino, un interprete dallo straordinario carisma e dalla voce potente, Giò Di Tonno. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, lo spettacolo ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Lo show vanta la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato che faranno compiere al pubblico un fantastico viaggio nel mondo di Peter Pan con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 riarrangiate per l’occasione dal cantautore che ha inoltre aggiunto alla colonna sonora dello spettacolo l’inedito “Che paura che fa Capitan Unci-no”. Altro punto di forza della rappresentazione sono i 21 artisti che in scena animeranno un mondo magico arricchito da effetti speciali come il volo di Peter.

Dal 16 al 18 febbraio 2024 Gianni Fantoni in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Fantozzi una tragedia". Paolo Villaggio è stato un acuto osservatore del nostro tempo, un testimone sagace che ha raccontato, come pochi altri, decenni di storia e di vita italiana attraverso quei personaggi che – da grande attore comico – ha saputo creare. Nella visione registica di Davide Livermore, a leggere bene le pagine di Villaggio, torna emblematicamente l’eco di tragedie classiche, di destini segnati e ineluttabili, di peripezie che portano all’unica soluzione possibile: la disfatta. In scena ci sarà l’attore Gianni Fantoni, che è stato a lungo a fianco di Paolo Villaggio e che ne ha ereditato la maschera scenica, a dare voce e gesti a un possibile Fantozzi di oggi. Nuovamente, pronto a dar battaglia. Una Produzione Teatro Nazionale Genova, Enfiteatro e il Parioli. Regia Davide Livermore.

Sabato 17 febbraio 2024 "Coucou Chloe" live sul palco del Covo Club. Glamour dark e romanticismo contorto, alta moda e voyeurismo emotivo: benvenuti nel mondo scintillante e sempre sorprendente di Coucou Chloe, dove ritmi sinuosi e distesi si affiancano ad abiti da sposa e bouquet floreali, e suoni futuristici e ostili vengono lanciati fuori posto durante momenti di scioccante intensità lirica. Il suo ultimo EP “One” rappresenta un altro salto di qualità per l’artista e produttrice acclamata dalla critica, un nascondino sonoro che cela tanto quanto rivela. Giocando a ping pong dalla pura euforia di “WIZZ” fino alla rabbia sfrenata e frustrata di “FREEZE”, l’EP sintetizza i testi diaristici di Chloe in martellanti inni da club.

Domenica 18 febbraio 2024 a Vergato torna il tradizionale "Carnevale vergatese", giunto quest'anno alla 142esima edizione. La manifestazione si aprirà ufficialmente alle ore 12:00, mentre la sfilata partirà alle 14:00, capitanata come da tradizione dalla maschera del "Principe di Montepetto" che reciterà la sua "zirudela" (componimento umoristico dialettale). Oltre alla sfilata di carri e maschere accompagneranno il corteo il gruppo di percussionisti afrobrasiliani "S'ambarkamo", con i loro ritmi samba-reggae e drum'n'bass, i gruppi di ballo e le società sportive. I partecipanti potranno assistere anche allo spettacolo variopinto delle Drag Queen. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi stand gastronomici tipi e sarà disponibile un'area gonfiabili con giochi per i più piccoli.

6. Concerto di Catalina Vicens al Museo di San Colombano

Per la rassegna Il Sabato all’Accademia il 17 febbraio alle ore 17:00, verrà recuperato il concerto di Catalina Vicens inizialmente programmato per il 2 dicembre 2023 e rimandato per indisposizione dell'artista. Per l’occasione la conservatrice e direttrice artistica del Museo di San Colombano di Bologna, condurrà una visita riservata alla preziosa collezione strumentale Tagliavini e la arricchirà via via con esempi musicali. L’incontro con l’artista e l’Accademia Filarmonica si terrà quindi in una sede differente dal solito: il Museo di San Colombano di Bologna, in via Parigi n. 5. Biglietto intero 8 euro.

7. Il laboratorio "Occhi curiosi che esplorano il mondo"

Laboratorio all'Opificio Golinelli domenica 18 febbraio alle 10.00. In occasione della mostra I preferiti di Marino. Capitolo I, dedicata al fondatore Cav. Marino Golinelli, Fondazione Golinelli ha progettato un calendario di eventi di divulgazione scientifica, attività interattive e sperimentazioni in laboratorio. Il programma è rivolto a bambine/i e ragazze/i tra i 4 e i 13 anni e alle loro famiglie e si svolgerà a Opificio Golinelli nei fine settimana da febbraio a giugno 2024. Il titolo del ciclo è Occhi Curiosi che esplorano il mondo A partire dalla visita alle opere della collezione privata di Marino e Paola Golinelli, esposte per la prima volta al Centro Arti e Scienze di Bologna dal 2 febbraio al 2 giugno 2024, saranno proposte attività di approfondimento e sperimentazione ispirate alla visione dell'imprenditore-filantropo. Marino Golinelli guardava il mondo con curiosità ed entusiasmo tipici dell'infanzia. Con il suo sguardo rimasto volutamente “giovane” continuava a ricercare tramite l'arte, lo stupore e la meraviglia espressa dal mondo, il sapere e la cultura. Il suo approccio guiderà le/i piccole/i partecipanti all’esplorazione di alcune delle opere più suggestive e affascinanti della mostra. Seguirà un’attività laboratoriale in cui le/i partecipanti, attraverso attività ludiche e creative, saranno stimolate/i a fornire un’interpretazione personale delle immagini e delle opere d’arte. Golinelli ha sempre espresso una personalità poliedrica, dai mille talenti e dall’inesauribile passione per la cultura, l’arte, la scienza e la tecnologia. La capacità di abbracciare con entusiasmo campi apparentemente disparati, ma profondamente interconnessi, è stata una cifra stilistica del suo approccio carismatico che si riflette nel programma di appuntamenti inediti e progettati ad hoc per l’occasione.

8. Aprono gli studi Fonoprint dove sono state registrate canzoni senza tempo

Dopo il successo delle precedenti edizioni tornano le visite guidate, per immergersi nelle atmosfere e nella dimensione creativa nella quale sono nati i capolavori della canzone d’autore italiana. Prossimo appuntamento, il 18 febbraio. Dagli esordi di Vasco Rossi ai dischi di Samuele Bersani, dagli album più celebri di Luca Carboni agli album di Lucio Dalla, gli studi Fonoprint sono il riferimento della più originale e creativa musica italiana. Qui sono state registrate canzoni senza tempo, ad iniziare dalla struggente ‘Caruso’ di Lucio Dalla sino al disco più internazionale di Zucchero, ‘Blue’s’.

Tra grandi mixer, macchine digitali e apparecchi analogici, oggi Fonoprint è un ‘Museo del suono e della canzone’ e apre le sue porte al pubblico che avrà l’occasione di condividere gli spazi e gli strumenti che hanno permesso a tante idee di diventare canzoni entrate nella storia della cultura popolare italiana. Le visite guidate, condotte da Paola Cevenini, socia fin dagli inizi di Fonoprint e ‘memoria storica’ degli studi, porteranno i visitatori alla scoperta di un ‘dietro le quinte’ difficilmente accessibile di uno dei luoghi centrali del ‘fare musica’ in Italia. Si entrerà in contatto con le magie di attrezzature imponenti, banchi mixer, una incredibile quantità di macchine analogiche, un viaggio al tempo stesso nella trasformazione delle tecniche di registrazione e nelle tante vicende legate agli artisti, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, che hanno fatto di Fonoprint la ‘casa’ della musica italiana. Durante le visite verranno proposti gli ascolti di alcune delle opere più significative che sono state registrate e mixate qui, da ‘Caruso’ a ‘Chiedi chi erano i Beatles ‘ cantata da Gianni Morandi, da ‘Quando’ di Pino Daniele’, a ’50 Special’ dei Lunapop. Nella sala mastering verrà invece proposto l’ascolto, con la visione, di un estratto del film del leggendario concerto di Vasco Rossi Modena Park, masterizzato da Maurizio Biancani, ingegnere del suono del rocker sin dai suoi esordi e conduttore del programma di successo di Sky 33 Giri Italian Masters. Ogni ascolto viene accompagnato dal racconto di quello che successe in studio durante il lavoro per quei brani. Le visite si svolgeranno alle ore 10, 12, 15, 17. Per informazioni e prenotazioni: Paola Cevenini paola@fonoprint.com

9. Sa-Roc: una delle MC più brillanti al mondo per la prima volta in Italia

Sa-Roc è l’esempio di come con energia e testi consapevoli si possa scuotere il gioco del rap, tenendo alto il ruolo che l'Hip Hop ha sempre avuto: ovvero quello di dare una voce al popolo. Sa-Roc è senza dubbio una delle MC più brillanti al mondo: la sua voce nitida, il suo canto e il suo lirismo l'hanno spesso collocata allo stesso piano di alcuni degli artisti più importanti dell'hip hop. Come lei stessa ha raccontato, era timida e solitaria da giovane; è nata prematura e non ha emesso alcun suono nei primi quattordici mesi di vita; è cresciuta nel sud-est di Washington all'apice dell'era del crack, con quartieri afflitti da povertà e disaffezione. Queste e molte altre esperienze precoci hanno plasmato la sua visione del mondo e la sua sensibilità emotiva, ponendo le basi per una coscienza sociale che si riflette in tutta la sua musica. La sua lotta precoce per trovare una voce, sia in senso letterale che creativo, si è rivelata cruciale nel plasmare la sua espressione lirica.‍ E venerdì è al Mercato Sonato di Bologna.

"La vedova allegra" è il capolavoro di Franz Lehár e forse l'operetta più celebre in assoluto: domenica 18 febbraio alle ore 17, presso il Teatro Mazzacorati 1763 in via Toscana 19 a Bologna, Modesta Compagnia dell'Arte e Sol Omnibus Lucet APS uniranno le forze mettendo in scena una frizzante produzione di questo gioiellino che ha reso la piccola lirica nota e amata in tutto il mondo. L'eredità della bella vedova Hanna Glawari (il soprano Tania Bussi, al debutto nel ruolo) fa gola a molti, anche all'ambasciatore di Pontevedro, il barone Zeta (Maurizio Tonelli), che mira a farla sposare col compatriota Danilo (Domenico Peronace) per risollevare economicamente Pontevedro. Si scoprirà che Hanna e Danilo si amarono, ma furono costretti a lasciarsi a causa della famiglia di lui: la coppia riuscirà infine a riunirsi? Parallelamente si intreccia una altalenante relazione clandestina tra la moglie di Zeta, Valencienne, (Giada Maria Zanzi) e Camille (Paolo Gabellini), personaggi che aggiungeranno non poco pepe e scompiglio! Gli interpreti saranno accompagnati dal Maestro Fabio Luppi e indosseranno i costumi di Mirta Zagonara, muovendosi sulle scene curate da Luca Bianconcini.

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

