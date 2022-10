Guida al weekend: cosa succede sabato e domenica a Bologna Giornate FAI d'Autunno, Oktoberfest, laboratori e fumetti, musica e circo: il decalogo per non perdersi il meglio di questo fine settimana

Giornate FAI d'Autunno

Sarà un weekend davvero speciale quello del 15 e 16 ottobre. Non si contano (anche se noi ne abbiamo selezionati 10) gli appuntamenti impedibili dalla mattina alla sera fra musica e cultura, spasso e fiumi di birra. Sabato sera per esempio all'Unipol Arena c'è Marracash, che arriva dopo una serata con Marco Mengoni (una bella maratona!). Che non si dica che di musica non ne abbiamo. Fra le novità di questa settimana: la mostra di Giorgio De Chirico a Palazzo Pallavicini, che ha appena aperto i battenti. Continuano a Palazzo Fava due belle mostre firmate Genus Bononiae e al MAST c'è sempre la mostra (a ingresso gratuito) "Image Capital".

(per chiunque, impossibile restare indifferenti)

Sabato 15 e domenica 16 ottobre è il fine settimana delle Giornate FAI d'Autunno. Un appuntamento ormai diventato fisso nelle due sue versioni stagionali: che stiano sbocciando i fiori o cadendo le foglie, l'opportunità che ci dà il Fondo Ambiente Italiano è davvero unica. Bologna svelerà 11 bellissimi luoghi, ma si va anche oltre i confini cittadini. La Delegazione e i Gruppi FAI di Bologna hanno aderito con entusiasmo proponendo 11 aperture diffuse in tutto il territorio della Città Metropolitana Tra i numerosi luoghi aperti in tutte le regioni (QUI i luoghi aperti a Bologna e provincia) ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI. Come di consueto non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, giardini storici e orti botanici, anche in ambito urbano, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una maggiore “cultura della natura”.

(per chi è a caccia di offertone e vuole sostenere una buona causa)

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre torna, a Bologna, “Vintage e non”, il temporary shop benefico di Antoniano che offre la possibilità di acquistare abiti e accessori vintage per tutte le età e supportare il Centro Terapeutico di Antoniano, che dal 1982 segue bambini con fragilità fisiche e cognitive, aiutandoli a superare i momenti difficili e a costruire un futuro più sereno. Come ogni anno, sarà presente anche una sezione dedicata all’oggettistica, per tutti gli appassionati di bric à brac.

(per cominciare ad assaporare la stagione)

Domenica 16 ottobre Castagna in Festa al Poranceto. La castagna protagonista tra caldarroste, castagnacci, farina, crescente montanare, con il miele e birra. Durante la giornata laboratori creativi e percorsi didattici per bambini. Mercatino artigianale e di prodotti locali allestito nei prati del Poranceto attorno al Centro Visite del Museo del Bosco e gastronomie a cura della Pro Loco di Baigno.