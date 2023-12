NATALE IN BOLOGNINA: al via la kermesse organizzata da Associazione Talenti, Comitato Bolognina, Comitato strade degli artisti, con il contributo di Confcommercio e quartiere Navile . Si parte da sabato 16 dicembre, con la festa in Via Tiarini, con intrattenimento per i bambini, le guardie ecologiche, GEV, aspettano i bambini per partecipare al laboratorio didattico ecologico insegnare ai bambini come ci si comporta all' aria aperta, attenzione all' ambiente, tramite giochi didattici. Dalle 10 alle 18 le guardie GEV, saranno in Via Tiarini, inoltre gonfiabili, musica con dj e accompagnamento con musica natalizia. e il divertimento è assicurato. Al pomeriggio sarà presente Babbo Natale che consegnerà i doni ai bambini, accompagnato da musica e giocoleria.

Continua le giornate fino al 6 gennaio sarà un mercatino diffuso sotto ai portici di Via Matteotti, Via Ferrarese Piazza Don Gavinelli con le giostre e Piazza Unità. Vogliamo dare vitalità alla zona, i comitati Progetto Bolognina e Strade degli artisti, impegnati a far rinascere il quartiere, rendendolo vivibile, con attività anche dedicate ai bambini, per coinvolgere le famiglie a partecipare alle attività del quartiere.