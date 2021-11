Classifica Euromobility, mobilità sostenibile: Bologna al quinto posto, premiato Romano Prodi

Bologna al quinto posto per la mobilità sostenibile. Lo rileva il 15° rapporto Euromobility che, con il suo Osservatorio, prende in esame i 50 Comuni italiani costituiti da tutti i capoluoghi di Regione e delle Province autonome e i Comuni con più di 100.000 abitanti.

Firenze si aggiudica il primo posto, seguita da Milano e Torino, al quarto posto Parma, poi Bologna. Roma soltanto al quindicesimo.

Le città più "insostenbili"sono Catania, Campobasso e Siracusa. Prato è la citta' con più auto di recente immatricolazione, mentre ad Ancona si sfiora il 25% di auto a basso impatto, gpl, metano, ibride o elettriche. In crescita le ciclabili, con Reggio Emilia intesta, e purtroppo anche l'indice di mortalita' sulle strade, L'Aquila maglia nera.

Premio all'ex premier

Durante la presentazione del rapporto, Euromobility e Ancma hanno conferito all'ex predidente del Consiglio,, Romano Prodi, il premio annuale Pensieri&Pedali per la sua passione per le due ruote. "I progetti del Pnrr sulla mobilità sono buoni - ha dichiarato Prodi - e lo dimostrano anche le reazioni da Bruxelles, ma per spendere le risorse previste servono le semplificazioni che sono cominciate ma che non sono ancora completate. Comunque o noi riformiamo, insieme all'offerta delle biciclette, anche le strade per andarci oppure arriviamo solo a metà del nostro cammino. Creiamo però anche qualche ciclabile simbolica, ad esempio una ciclabile vera che percorra tutto lo Stivale, un'infrastruttura di comunicazione europea. Ma aggiungiamo un'attenzione sull'uso quotidiano delle bici per andare al lavoro". (dire)