Il maltempo non molla la presa: torna l'allerta meteo in collina e montagna

Pioggia e temporali non mollano la presa sull'Emilia Romagna e sul territorio bolognese. Per la giornata di domenica 10 marzo la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta gialla in montagna e in pianura per "temporali di forte intensità con precipitazioni intense" che potranno causare frane e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili fenomeni erosivi, e l'allerta arancione in montagna per forte vento.

"Le piogge previste - continua il bollettino dell’Arpae - potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali, con possibili superamenti della soglia 2. Inoltre sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica".

Nelle scorse settimane era tornata a farsi sentire l’allerta per il maltempo, con le piogge che avevano causato l’innalzamento del bacino del fiume Reno fino alla soglia 3 di pericolo e la piena del torrente Setta che a Marzabotto ha causato il crollo dell’argine in due diversi punti.