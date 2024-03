San Lazzaro, Sangiorgi sfida Pillati: “Non conosce le esigenze dei cittadini".

Alessandro Sangiorgi, in consiglio comunale all'opposizione e da tempo impegnato nella politica di San Lazzaro, entra ufficialmente nella competizione elettorale. La sua candidatura riceve il supporto di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana e dalla lista "Progetto Comune per San Lazzaro".

In un'intervista a Bologna Today, l'aspirante sindaco mette in luce le sue priorità, focalizzandosi su trasparenza, mobilità, tempo libero, giovani e partecipazione dei cittadini.

La sfida alle urne vede opposta Marilena Pillati, ex vicesindaca di Bologna e attuale consigliera regionale, che gode del sostegno del Partito Democratico e dell'attuale sindaca, Isabella Conti.



"Scegliere una persona di fuori città che non conosce San Lazzaro e le sue esigenze ci lascia perplessi, per questo noi ci muoviamo mettendo l'ascolto al primo posto". Così la stoccata di Sangiorgi .