"Bologna è sporca": Hera nel mirino dei Verdi | VIDEO

Tra gli attivisti in presidio anche Otello Ciavatti, del Comitato Piazza Verdi, che correrà alle amministrative: "Hera è in ritardo"

Europa Verde-Verdi si sono ritrovati questa mattina davanti alla sede Hera, di viale Pichat, mettendo in scena un flash mob per contestare tre punti alla gestione dei rifiuti di Hera.

"Innanzitutto la pulizia delle strade, ora che i portici sono patrimonio Unesco ancora di più. Inoltre vorremmo una città a rifiuti zero, che fa parte degli accordi che abbiamo preso con Matteo Lepore - con l'appoggio al candidato sindaco - Si tratta di un piano che, tramite una raccolta più efficace, porti alla riduzione di rifiuti. In ciò, Hera non ci pare all'altezza. Infine le rinnovabili. Hera ha nel suo gruppo una società che produce energia 'green' solo al 30%. Ma essendo una partecipata, Hera dovrebbe essere apripista nelle rinnovabili, non un fanalino di coda".

A puntare il dito contro la multiutility è Silvia Zamboni, capogruppo di Verdi-Europa Verde in Regione. Tra gli attivisti, anche Otello Ciavatti, del Comitato piazza Verdi, che correrà alle amministrative. "Annunciamo ufficialmente, con orgoglio - annuncia Zamboni - che candideremo Ciavatti nella testa di lista per le comunali. Ne siamo felici, è solo il primo nome civico che si candida con noi, ma ne stiamo contattando altri. È una persona che da anni si batte per una Bologna migliore".

"Ci vuole - spiega Ciavatti - un cambio di approccio, una vera rivoluzione ambientale, che dipende tanto dai comportamenti della cittadinanza quanto dalla capacità di innovazione di chi gestisce il servizio. E su questo Hera è in ritardo. Invece bisogna colmare il gap nella raccolta e nella riduzione della produzione di rifiuti, oltre che nell'investimento sulle rinnovabili, perché il futuro di questa città dipende dalla qualità ambientale". (dire)