Portici Unesco. Scritte, graffiti e vandalismi: i commenti dei lettori

Scritte, graffiti, sporcizia. I Portici di Bologna, da ieri Patrimonio Unesco, inorgogliscono tutti i bolognesi per l'inserimento nella lista delle Nazioni Unite ma fanno discutere per le loro condizioni. Nonostante l'impegno delle associazioni e del Comune per mantenerli puliti, spesso sono bersaglio di scritte e vandalismi.

"Battaglia persa, i portici sono devastati da scritte di ogni genere, graffiti di dubbio gusto artistico, sporcizia e immondizia", scrive un lettore postando alcune foto. "L'impegno lo devono prendere anche i proprietari dei cani che non raccolgono i bisogni", dice un altro cittadino, mentre tutti si dicono d'accordo sul senso civico comune: basterebbe non sporcarli!

L'impegno ora sarà quello di mantenerli all'altezza della nomina riconosciuta. Anche ieri a riguardo si erano espressi i dirigenti dell'Ascom, come Enrico Postacchini, secondo il quale anche la raccolta differenziata dovrebbe essere più tempestiva.

(Foto lettori)