"Bonaccini dica chiaramente se vuole fare il presidente part-time"

"La volontà di Bonaccini di diventare segretario nazionale del Pd è assolutamente in linea con le ambizioni grandiose e aspettative illimitate che caratterizzano da sempre il personaggio, tuttavia lo invitiamo a ricordarsi che è anche il governatore di una Regione, l'Emilia-Romagna, che deve essere gestita e nella quale non mancano le criticità”.

Così il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, sull'autocandidatura di Stefano Bonaccini alla guida del Partito democratico.

“L'annuncio del governatore era atteso in quanto prevedibile e manifesto nei fatti: sono infatti due mesi che Bonaccini è più impegnato nelle faccende domestiche di casa Pd che presente in Regione. Tanto che ha anche già fatto sapere che anche dopodomani, mercoledì 23, in occasione dell'assise dell'Assemblea legislativa sarà assente. E i problemi sul tavolo non mancano, a partire dalle criticità connesse al buco di bilancio della Sanità sino alla discussione sul bilancio che dovrà essere approvato il mese prossimo. Pertanto – conclude Rancan -: Bonaccini dica chiaramente sin da ora se le sue ambizioni personali lo indurranno a fare il governatore part-time e come intenderà gestire la regione che è chiamato a governare".