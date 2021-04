Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Nasce a Bologna il comitato cittadino della Buona Destra, nuovo movimento politico guidato dal leader Filippo Rossi e coordinato localmente dal Dott. Alessandro Arena Chilardi. La nuova proposta politica della Buona Destra prende forma dalla necessità politica e culturale di dare corpo ad un partito che raccoglie il meglio delle energie liberali e democratiche del nostro paese, spesso rese succubi di una Destra estremistica legata a slogan ed antipolitica, che ne ha minimizzato l'impatto politico dentro le istituzioni. La Buona Destra si propone di dare loro una casa e la forza necessaria per diventare partito di governo dentro le istituzioni e per le istituzioni garanti delle libertà fondamentali e del vivere civile di un paese moderno che ambisce ad avere un ruolo di rilievo in Europa e nel mondo. La proposta politica ha il suo fondamento nell'Europeismo e nella necessità di formare una classe politica consapevole e pronta ad affrontare sfide complesse, che non vanno ridotte a proposte banali, velleitarie e semplicistiche. La cultura politica di Destra in Italia deve riappropriarsi della fiducia nell'esperienza, nella conoscenza e nella razionalità, che devono guidare le nostre scelte a totale beneficio della comunità fatta di cittadini che condividono una vita comune, e non avversari che cercono di escludersi. La politica vissuta come necessità di trasmettere alle generazione future il prodotto di una visione che vada al di là di una concezione asfittica prettamente economicistica legata alla gestione del presente, bensì una visione che volga l'attenzione alle "Cattedrali", simulacri di bellezza di cui il nostro Paese è il più candido degli esempi a livello mondiale. Le "Cattedrali" vanno intese non solo in senso materiale, ma anche più astratto, come eredità culturale di una visione politica che ha ritenuto i posteri come parte integrante del proprio presente e legittimi eredi della bellezza che éleva e rende migliore la comunità degli uomini che saranno. La Buona Destra è quindi pronta a raccogliere nuove adesione anche qui Bologna per chi abbia voglia di mettersi in gioco per la costruzione di un nuovo futuro.