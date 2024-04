Magneti Marelli verso la salvezza, Elly Schlein soddisfatta: "Un esempio"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"L'accordo sul "Piano sociale" siglato da Rsu, Fiom, Fim, Uilm e Marelli relativamente allo stabilimento di Crevalcore, in provincia di Bologna è un esempio importante di come si può affrontare, con l’aiuto delle istituzioni e un confronto costruttivo fra le parti sociali, una crisi che, come avevamo subito denunciato, poteva avere un esito particolarmente drammatico con la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 299 lavoratori e lavoratrici, a cui è andata sin da subito la nostra solidarietà". Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein con una nota, plaudendo all'accordo siglato tra la Regione, la dirigenza, le parti e l'azienda Tecnomeccanica, in trattazione esclusiva per rilevare lo stabilimento di Crevalcore.

"Il piano - prosegue Schlein - piano tiene insieme la continuità industriale, con la garanzia dell’assunzione di almeno 152 lavoratori da parte della nuova azienda e soluzioni articolate di accompagnamento (isopensione, trasferimento volontario in altra sede, ricollocamento attivo sostenuto anche dagli ammortizzatori sociali) che diano risposte concrete a tutti i restanti lavoratori. Una soluzione radicalmente opposta da quella annunciata inizialmente dal fondo KKR, proprietario dell’azienda". Lo scorso settembre Elly Schlein aveva fatto visita ai lavoratori nello stabilimento bolognese per esprimere solidarietà.