Il Consiglio Comunale dice 'no' al nuovo codice della strada

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Anche il Consiglio Comunale di Bologna si schiera per chiedere che il nuovo codice della strada, voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini e in discussione questa settimana alla Camera, sia modificato e rispetti il piano nazionale per la sicurezza stradale 2030. E lo fa con un ordine del giorno firmato dai consiglieri di Coalizione Civica, Lepore sindaco e del Partito Democratico che puntano anche a potenziare il trasporto pubblico e sostenere Città 30, che come rivendica Palazzo d'Accursio, nei primi due mesi di applicazione avrebbe determinato un calo degli incidenti del 16,6%.

Nel testo, che sancisce una pesante bocciatura della nuova norma, si sostiene che la riforma "limiti pesantemente l'autonomia di azione delle amministrazioni comunali" e contenga "misure inefficaci che non migliorano le norme attuali e addirittura vanno ad aggravare la situazione, perché non agiscono sulle cause della mortalità stradale e sulla prevenzione"

Le richieste dei consiglieri

Il testo è stato presentato da Simona Larghetti (Coalizione civica) e firmato da Detjon Begaj, Porpora Marcasciano (Coalizione civica), Giacomo Tarsitano, Siid Negash (Lepore sindaco), Mattia Santori, Roberto Iovine e Rita Monticelli (Partito Democratico). L’obiettivo principale è chiedere al sindaco Matteo Lepore e al Comune di “intervenire urgentemente, anche attraverso l'Anci, sia regionale sia nazionale, presso il Governo e il Senato, affinché siano eliminate dalla riforma del codice della strada e dai successivi decreti legislativi delegati e decreti attuativi le norme in contrasto con il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 e con il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'Onu e Oms”.

Più autonomia per i Comuni

Tra le istanze, anche quella di eliminare “dalla riforma del codice della strada e dai successivi decreti legislativi delegati e decreti attuativi le norme che limitano la possibilità dei Comuni di intervenire sulla gestione della mobilità urbana e della viabilità stradale, nel rispetto dell'attribuzione agli stessi delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà prevista dall'articolo 118 della Costituzione”. In pratica, l’idea è quella di consentire l’applicazione di misure come Città 30 con meno pastoie burocratiche. E – forse – di evitare situazioni di stallo come quella che si è venuta a creare con il ministro Salvini, che proprio sui limiti di velocità nei centri urbani ha emesso una direttiva e ha innescato un braccio di ferro con Palazzo d’Accursio.

Potenziare il trasporto pubblico locale

I consiglieri comunali domandano anche che siano “promossi interventi normativi e finanziari a favore della mobilità attiva e del potenziamento del trasporto pubblico locale, e che agevolino i percorsi verso le Città 30” e che “siano portati a termine prima possibile tutti i progetti di mobilità sostenibile già approvati e finanziati sulla base delle precedenti disposizioni previste dal codice della strada”. L’ordine del giorno è stato approvato con 19 voti a favore. Astenuti 10 consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Forza Italia, Bologna ci piace e Gruppo Misto.

Anche altre città 'bocciano' la riforma

Anche Roma, Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Verona e Vicenza, Padova hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà al nuovo codice della strada in approvazione oggi alla Camera dei deputati. Ordini del giorno simili a quello di Palazzo d'Accursio, inoltre, sono stati presentati e stanno per venire discussi, tra cui: Aosta, Genova, Jesi, Modena, Monza, Perugia. Gli assessori e le assessore dei Comuni di Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e Padova nei giorni scorsi hanno inviato un comunicato stampa congiunto dedicato al nuovo codice della strada nel quale affermano che "la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti non ha colore politico" e chiedono al Governo di "ripensarci".