Dopo Sanremo Salvini e la "riflessione sulla gestione Rai". Bonaccini: "Giù le mani"

"Alla destra al governo dico: giù le mani dalla RAI! Voler mettere il bavaglio agli artisti e alla libertà di esprimersi non è degno di un Paese democratico". Lo ha scritto sui social il presidente della regione, Stefano Bonaccini, dopo le dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini.

All'indomani della conclusione del Festival di Sanremo, che secondo diversi esponenti della maggioranza di Governo si sarebbe trasformata in una "tribuna elettorale", Salvini ha detto ai cronisti di aver scoperto "stamattina chi ha vinto il festival di Sanremo, auguri a chi ha vinto: non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta".

Le stoccate a Sanremo

Da Fedez che strappa la foto di Bignami travestito da nazista, poi in duetto con gli Articolo 31, ha chiesto a "Giorgia" (Meloni) di legalizzare la cannabis, all'endorsement di Levante per Elly Schlein come segretaria del PD, in verità come ogni anno, il Festival si porta dietro una scia di polemiche.

E ancora Roberto Benigni che benedice l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione "Perché durante il ventennio fascista non si poteva pensare liberamente". Infine la serata conclusiva ha visto ancora il bacio (sulla bocca) tra Fedez e Rosa Chemical, aspramente criticata da diversi politici, e non solo.