Al Maggiore si somministra la quarta dose: "Buona risposta dagli over 80, più timida quella delle categorie fragili" | VIDEO

"È importante continuare a vaccinarsi. Abbiamo avuto un’accelerazione la scorsa settimana quando abbiamo aperto le prenotazioni per le categorie più fragili e agli ultra sessantenni. Abbiamo le prenotazioni in calo, circa 1500 al giorno, però la risposta degli ultra ottantenni per il momento è buona: quasi il 50% di loro ha fatto già la quarta dose. Le categorie più fragili hanno risposto più timidamente: dobbiamo spingere di più. L’attuale vaccino riduce l’ospedalizzazione e la mortalità. Per tutto il mese di agosto ci saranno dei punti vaccinali in tutto il territorio metropolitano. Quarta dose a tutti? C’è questa prospettiva. Chi può già farla la faccia, perché poi arriveremo ad ottobre e la domanda sarà più alta”. Così Lorenzo Roti, Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna, a proposito della quarta dose di vaccino contro il Covid-19. La scorsa settimana l’Azienda sanitaria ha aperto le vaccinazioni alle fasce più fragili tra i 12 e i 59 anni e a tutti gli over sessanta, che possono quindi già prenotare la propria dose di vaccino.