Sanremo, Iva Zanicchi ad Amadeus: “Invitati Al Bano, Morandi e Ranieri ma non me”

Manca sempre meno al Festival di Sanremo: giunto alla 73^ edizione, la kermesse sarà co-condotta da Gianni Morandi. Il Festival sarà, come di consueto, ospitato dal Teatro Ariston e quest'anno si svolgerà dal 7 all'11 febbraio.

L’8 febbraio i grandi ospiti della serata saranno, oltre a Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, tutti e tre contemporaneamente sul palco. La decisione, però, non ha lasciato indifferente Iva Zanicchi. La cantante, intervistata da radio RTL 102.5, ha lanciato un appello ad Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io” ha detto la tre volte vincitrice della competizione, che poi ha aggiunto: “Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro”.

