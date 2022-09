Altro riconoscimento per Raffaella Carrà: il suo volto sulla moneta da 2 euro

A poco più di un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà, arriva un altro omaggio. Verrà coniata la moneta di 2 euro con la sua effigie. A rivelarlo è stato Fabio Canino, ospite ieri al Festival della Tv, spiegando che non si tratta di un pezzo da collezione bensì di un pezzo commemorativo, tipologia, quest'ultima, che viene emessa dall'Unione Europea "per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza". Lo riferisce Today.it.

Dopo l’intitolazione di una piazza a Madrid, quella del lungomare di Bellaria e quella del Centro di Produzione Rai di Via Teulada, arriva un altro riconoscimento per l'icona della TV, mentre nel 2023 un grande show evento su Rai1 con la direzione artistica di Sergio Japino, che dovrebbe andare in onda il 18 giugno.

Inoltre, il Consiglio comunale di Bologna, a luglio del 2021, a pochi giorni dalla morte, ha messo nero su bianco la richiesta di intitolare "a Bologna, sua città natale, un luogo pubblico alla memoria di Raffaella Carrà".