Musica classica en plein air: torna il Varignana Music Festival

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 29 giugno al 7 luglio torna il Varignana Music Festival, giunto alla sua ottava edizione, primo festival estivo di musica classica del territorio, con la direzione artistica di Musica Insieme.

Come ogni anno, tutti i concerti in cartellone avranno sede a Palazzo di Varignana, esclusivo resort il cui cuore pulsante è l’antico Palazzo Bentivoglio, che farà da splendido scenario all’esibizione di artisti come Francesca Dego, Alessandro Carbonare, Mario Stefano Pietrodarchi e Gloria Campaner. Attesissimo il ritorno in due serate di Alexander Romanovsky, uno dei più interessanti pianisti della scena internazionale.

Il Varignana Music Festival si è imposto nel tempo per l’originalità della formula e l’arte dell’incontro fra la proposta culturale e l’immersione nel contesto paesaggistico e naturale del resort.

Dopo il successo dello scorso anno, Varignana Music Festival conferma le location dei concerti all’aperto, con cinque serate en plein air tra la suggestiva Terrazza Bentivoglio antistante l’antico Palazzo e l’Anfiteatro sul Lago, luogo incantato immerso fra i vigneti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, sponsor ufficiale della kermesse.

Aperitivo al tramonto

Anche lo speciale format che ha sempre distinto il Festival si rinnova per vivere appieno un’esperienza che si distingue per l’originalità della formula e l’arte dell’incontro fra la proposta culturale d’eccezione e la straordinaria accoglienza del Resort.

Le serate si aprono con un aperitivo gourmet e degustazione di oli Extravergine e di vini dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana da assaporare al tramonto nell’attesa del concerto. Gli chef del Resort hanno studiato un menù ad hoc, che accompagnerà alla scoperta dei sapori a chilometro zero coltivati nell’azienda agricola di Palazzo di Varignana. Una proposta orientata ad avvicinare i giovani, sempre più attenti ad iniziative culturali e turistiche innovative.

Il programma

Mercoledì 29 giugno alle 21, attesissimo appuntamento con l’inaugurazione affidata a Coro e Orchestra del Varignana Music Festival, compagine ufficiale della manifestazione. Il programma, con l’esperta direzione di Lorenzo Bizzarri, ci trasporterà sulle note dei più celebri cori, arie e duetti della storia dell’opera, anche grazie alle voci soliste del soprano Elena Borin e del tenore Valerio Borgioni.

Giovedì 30 giugno invece all’Anfiteatro sul Lago risuonerà un secondo appuntamento sinfonico, con l’Orchestra ufficiale della Regione Emilia-Romagna, oltre che una delle più apprezzate compagini italiane: la Filarmonica Arturo Toscanini, guidata da Alessandro Cadario, direttore fra i più acclamati della sua generazione, e con una violinista dalla carriera stellare come Francesca Dego, impegnati in un programma tutto mozartiano che comprende anche la celeberrima Serenata Eine kleine Nachtmusik e il Quinto Concerto “alla Turca”

Mercoledì 6 luglio, sulla Terrazza Bentivoglio, spazio alla danza e a un trio di straordinari solisti formato da Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto e Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con un omaggio ad Astor Piazzolla e con la partecipazione di Chiara Benati e Andrea Vighi, campioni mondiali di tango argentino.

Attesissima infine la presenza di Alexander Romanovsky, testimonial sin dalla I edizione del Festival e pianista ospite di orchestre che vanno dall’Accademia di Santa Cecilia alla London Philharmonic, che martedì 5 luglio sulla Terrazza Bentivoglio dedicherà un recital a uno dei suoi numi tutelari, Sergej Rachmaninov, di cui ricorrerà nel 2023 il 150° anniversario della nascita. Romanovsky chiuderà il Festival il giovedì 7 luglio all’Anfiteatro sul Lago accanto alla Camerata RCO, composta dalle prime parti della Royal Concertgebouw di Amsterdam, la massima orchestra olandese, fra le note di Mozart e Chopin, di cui completerà l’integrale dei Concerti per pianoforte iniziata proprio a Varignana nel 2017.

Le giornate del Festival sono anche l’occasione per un soggiorno dedicato al benessere, perché se la musica è un linguaggio universale, lo è anche il piacere di riscoprire il repertorio classico in uno dei più incantevoli Resort italiani. Al Varignana Music Festival i grandi artisti internazionali danno vita a progetti inediti e nuove sinergie creative e insieme condividono con il pubblico un’esperienza che va oltre il concerto stesso.

Molteplici sono poi le occasioni per vivere appieno l’atmosfera del Festival, che non è solo un evento culturale al centro del panorama musicale europeo, ma diventa anche l’occasione per scoprire nuovi sapori e prodotti d’eccellenza a km0, le nuove esperienze benessere della Varsana SPA, grazie alla possibilità di far precedere al concerto un trattamento o una partita nei campi da tennis e paddle, un tuffo nelle piscine di acqua dolce e salata o una passeggiata nel Giardino Ornamentale.

Varignana Music Festival offre ai suoi ospiti un servizio transfer gratuito su prenotazione da Bologna a Palazzo di Varignana e ritorno per tutte le sere di concerto.