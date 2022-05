Virtus Bologna, Zandalasini riapre la serie Scudetto: Famila Schio battuta 72-71

La Virtus Segafredo Bologna conquista Gara 3 delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 di basket femminile superando di misura, nel finale, il Famila Wuber Schio. Finisce 72-71 grazie ad una prodezza a 17 secondi dalla sirena di Cecila Zandalasini che ruba palla sotto il proprio canestro, attraversa tutto il parquet e va a depositare in sottomano per i due punti del sorpasso.

Con la vittoria del PalaDozza le virtussine di Coach Gianolla accorciano lo svantaggio accumulato nella serie Scudetto con le scledensi. Ora il risultato è di 2-1 e giovedì 6 maggio si gioca Gara 4. Ed ancora a Bologna.

Dopo la vittoria e proprio coach Angela Gianolla ad analizzare l'esito dell'incontro: “Sotto di 15 eravamo in grossa difficoltà anche se aveva l’atteggiamento giusto. In attacco e in difesa ci siamo fermate e Schio è stata brava a punirci".

E ancora: "Gli ultimi due minuti però non abbiamo mollato: siamo stati fortunati sull’ultimo tiro di Gruda ma evidentemente significa che doveva andare così. Giocare qui davanti a tanta gente è stato bellissimo, un’emozione enorme per tutte le ragazze che hanno messo in campo quel qualcosa in più. Questa sera ho visto tanta gente commossa e giovedì ne vogliamo ancora di più"

La partita - Al 3’ il punteggio è fermo sul 2-2. La tripla di Cinili infiamma il PalaDozza ma trova la risposta di Keys: 5 punti in fila e 6-9 a metà quarto. Dojkic pareggia con la tripla in contropiede ma Andrè alimenta il vantaggio con due giochi da tre punti, prima della tripla di Mestdagh in transizione: 13-20 alla prima sirena.

Il secondo quarto è all’insegna della determinazione di Battisodo: 6 punti in tre minuti con in mezzo la tripla di Crippa e il jumper di Sottana per il 21-25 su cui Dikaioulakos chiama timeout. La risposta immediata arriva dall’arco con Laksa ma in difesa Schio fatica e al 5’ è già in bonus: Pasa ne approfitta per bucare l’area con le sue penetrazioni e al 18’ impatta a quota 35. Il Famila si aggrappa a Gruda ma Sagerer firma la tripla del sorpasso, subito rispedita al mittente con la stessa moneta da Laksa: 38-40 alla pausa lunga.

Dagli spogliatoi esce un Famila Wuber compatto e cinico che forza un break di 5-18 con le triple di Laksa e Sottana ma anche con la verve di Verona e la presenza sotto le plance di Andrè. Bologna risponde dall’arco con Cinili ma Schio rimane unito e chiude la frazione avanti 50-62.

Incredibile rimonta Virtus al rientro in campo. Schio litiga con il ferro, Bologna trova punti preziosi da Turner e poi triple pazzesche di Dojkic che infiammano a dismisura il PalaDozza: 67-68. Gruda e Keys ridanno il +4 ma ancora Dojkic punisce dall’arco mentre a 20” dalla fine Zandalasini appoggia in contropiede il sorpasso.

Dal timeout il Famila costruisce un’ottima azione che porta all’appoggio di Gruda ma il ferro le sputa il canestro della vittoria. Vince la Virtus 72-71 e tutti i discorsi sono rimandati a giovedì alle 20.30 sempre al PalaDozza.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 72 - 71 (13-20, 38-40, 50-62, 72-71)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 5 (1/2 da 3), Pasa* 12 (6/8, 0/2), Tassinari 2 (0/0, 0/0), Tava NE, Barberis, Dojkic* 21 (2/4, 4/6), Battisodo 6 (2/2, 0/4), Turner* 11 (5/6 da 2), Zandalasini* 6 (3/11, 0/3), Cinili* 9 (0/1, 3/7)

Allenatore: Gianolla A.

Tiri da 2: 18/33 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 27 8+19 (Turner 11) - Assist: 16 (Zandalasini 9) - Palle Recuperate: 9 (Turner 4) - Palle Perse: 9 (Dojkic 3)

FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 5 (1/2, 1/6), Sottana 5 (1/5, 1/6), Gruda* 17 (8/14 da 2), Verona 4 (2/4 da 2), Crippa 3 (0/1, 1/2), Andre' 14 (6/7 da 2), Dotto*, Keys* 8 (2/2, 1/2), Laksa* 15 (3/5, 3/6), Mutterle NE

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 23/40 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 40 13+27 (Gruda 14) - Assist: 19 (Sottana 6) - Palle Recuperate: 6 (Mestdagh 2) - Palle Perse: 18 (Gruda 4)

Arbitri: Bartolomeo A., Maschietto C., Pazzaglia J.