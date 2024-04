Fortitudo in caduta libera, sconfitta al PalaDozza anche da Treviglio

Cercasi Fortitudo disperatamente. Si potrebbe riassumere cosi, parafrasando lo storico film Anni Ottanta di Madonna la condizione della Effe. Una condizione che si fa via via più preoccupante.

Una condizione fatta di partite condotte ma non chiuse, di errori spesso banali ed inspiegabili, di tenuta mentale complessiva e, ovviamente di risultati che iniziano ad essere penalizzanti.

I numeri, come sempre sono la spiegazione migliore. La Fortitudo è entrata nella fase ad orologio a 34 punti a due soli punti di distacco dall'Unieuro Forlì e con l'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, da dare l'assalto alla vetta del Girone Rosso.

Vetta peraltro sfumata nelle ultime giornate della prima fase. Da allora la Flats Service ha inanellato, con quella di stasera al PalaDozza, quattro sconfitte ed ha perso, di fatto senza mai essere in partita la Finale di Coppa Italia di Serie A2.

Un bottino magro, magrissimo, e nel momento decisivo della stagione. Ma non c'è tempo per analizzare e valutare, domenica 14, sempre al "Madison" di Piazza Azzarita arriva la Reale Mutua Torino, poi la trasferta

LA PARTITA

Partita equilibrata nel primo quarto con la Fortitudo che colpisce con assiduità e Treviglio che ribatte colpo su colpo. La frazione termina sul 18-17 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto la squadra di Caja accelera e mette un discreto margine di vantaggio nei confronti degli ospiti. La frazione termina 32-25 per un combinato disposto al termine del primo tempo di 50-42 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga quando la sensazione prevalente è quella di vedere la Fortitudo consolidare il vantaggio e chiudere agevolmente il match accade esattamente il contrario.



Treviglio, infatti, si organizza meglio in campo, inizia a macinare punti e per la Effe è notte fonda. Nella frazione gli ospiti recuperano 9, 15-24 il parziale e si presentano nei dieci minuti finali sul 65-66.

Nel quarto finale la battaglia è vera, intensa, dura e senza esclusioni di colpi. Ma la Fortitudo non ha la forza per tenerla dalla sua parte. La frazione termina 13-16 per un risultato finale di 78-82 per Treviglio. E il PalaDozza mastica davvero amaro

IL TABELLINO

Flats Service Fortitudo Bologna - Gruppo Mascio Treviglio 78-82 (18-17, 32-25, 15-24, 13-16)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 22 (2/7, 5/9), Deshawn Freeman 15 (7/12, 0/0), Riccardo Bolpin 10 (5/7, 0/4), Mark Ogden 9 (3/8, 1/3), Matteo Fantinelli 9 (2/3, 1/3), Luigi Sergio 6 (0/0, 2/3), Marco Giuri 2 (1/1, 0/2), Alberto Conti 2 (1/3, 0/0), Alessandro Morgillo 2 (0/1, 0/0), Alessandro Panni 1 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 16 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Deshawn Freeman 16) - Assist: 23 (Matteo Fantinelli 6)



Gruppo Mascio Treviglio: Tommaso Guariglia 16 (4/7, 2/2), Federico Miaschi 15 (1/2, 4/8), Terrell Harris 12 (3/6, 2/4), A.j. Pacher 10 (3/4, 0/3), Simone Barbante 9 (4/5, 0/3), Bruno Cerella 8 (1/3, 2/3), Brian Sacchetti 5 (1/1, 1/1), Nicola Giordano 4 (1/2, 0/2), Luca Vitali 3 (0/0, 1/1), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/2), Andrea Guerci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Tommaso Guariglia, Simone Barbante 7) - Assist: 24 (Terrell Harris 5)