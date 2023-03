Brutta ripartenza per Bologna Lacrosse

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

I campionati non ripartono nel migliore dei modi per Bologna Lacrosse, domenica 12 marzo i ragazzi sono stati sconfitti in trasferta a Pianezza (To) dai padroni di casa dei Rooster Leones, con il punteggio di 9-7, nell’ultima sfida prima dei playoff, mentre sette giorni dopo il Mixed Team, la formazione romano-bolognese, ha perso entrambe le partite del triangolare milanese, contro Milano Baggataway per 13-6 e 6-7 nel secondo incontro BellaVenezia. Bologna Lacrosse è arrivato in Piemonte forte delle due vittorie conquistate nelle partite precedenti, convinto di continuare la propria striscia positiva, arroganza costata cara ai rossoblu. “La sconfitta subita è stato un grandissimo insegnato per gli Sharks, perché ci ha fatto mettere la testa a posto – commenta Muresan, tornato a giocare dopo che un infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi - ci ha fatto capire che non siamo i più forti di tutto il campionato, che non vinceremo facilmente contro chiunque e che dovremo temere maggiormente i nostri avversari, a partire da Bella Venezia che affronteremo in semifinale”. I Bolognesi hanno provato a rimanere in partita grazie alle parate del portiere Govoni e ai goal di Vitelli, poker per lui, e alla tripletta di Conor, al debutto nel campionato italiano, ma la poca lucidità e organizzazione non ha permesso di superare i ben più esperti Roosters. “Ci ha penalizzato l’esser stati deconcentrati e disorganizzati – continua Muresan – anche se bisogna considerare che affrontavamo giocatori con tanta esperienza alle spalle.”. Alla fine la sconfitta è risultata ininfluente per la classifica finale che, grazie alla differenza reti negli scontri diretti, permette comunque a Bologna di chiudere questa prima fase in testa e di affrontare in semifinale BellaVenezia, arrivata quarta, il prossimo 2 Aprile 2023 proprio in Veneto. 3° Giornata del Campionato Maschile 12/03/2023 a Pianezza (TO) Rooster Leones – Bologna Lacrosse 9-7 Goal Bologna: Vitelli (4), Conor (3) Bologna Lacrosse: Amati, Amato, Aquaro, Bandiera, Carella, Cavalcanti, Cavallaro, Conor, Cuji, Dalle Donne, Flyn, Govoni (GK), Muresan, O’Donnell, Paulison, Sirbu, Vitelli Altra partita: BellaVenezia – Bocconi Sport Team 1-11 Classifica: Bologna Lacrosse, Bocconi Sport Team, Rooster Leones 6 punti (per differenza reti), BellaVenezia 0 Semifinali: Bologna Lacrosse-BellaVenezia; Bocconi Sport Team – Rooster Leones. 2° Triangolare Femminile 19/03/2023 a Milano. Prima Sfida Lacrosse Milano Baggataway – Mixed Team 13-6 [4-2; 2-2; 3-1; 4-1] Goal Mixed Team: Alvino (2), Compare (2), Giancarlini e Bacchilega. Mixed Team: Alvino, Giancarlini, Compare, Serrantoni, D’Amico, Bote, Falcone, Bacchilega. Seconda Sfida Mixed Team – BellaVenezia 6-7 [1-3; 1-1; 3-1; 4-1] Goal Mixed Team: Alvino (3), Compare, Bacchilega, Giancarlini Mixed Team: Alvino, Giancarlini, Compare, Serrantoni, D’Amico, Bote, Falcone, Bacchilega Altra partita: BellaVenezia – Lacrosse Milano Baggataway 2-10 Classifica Aggiornata: Milano 9 punti, Mixed Team 6, BellaVenezia 3 Una doppia sconfitta che però non è stata inaspettata per le ragazze del Mixed che, a causa di diverse defezioni, hanno giocato a ranghi ridotti e senza avere un portiere di ruolo. “Anche se abbiamo perso entrambe le partite, sono comunque molto soddisfatta della nostra prestazione come squadra e della nostra capacità di sostenerci a vicenda – dichiara Sandra Bote, una delle rookie bolognesi in forza al Mixed Team – eravamo consapevoli che avremmo potuto perdere, dato che alcune di noi giocavano fuori ruolo, ma nonostante il risultato, si sono visti dei miglioramenti in tutte quante e le partite ci hanno dato l'occasione di provare le tattiche e gli insegnamenti degli allenamenti senza la pressione di vincere. Vorrei ringraziare le nostre goalie, sono state bravissime nonostante non fosse il loro ruolo”.