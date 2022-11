L'Anzolavino cade di misura con il Rolo e saluta la Coppa Italia Minetti

ROLO-ANZOLAVINO 1-0

RETE: 23' Fiocchi.

Termina agli ottavi di finale, al Rolo Stadium l’avventura dell’Anzolavino nella Coppa Italia. Cedono di misura i Verdirossoblù davanti ai reggiani che partono a razzo e costruiscono il vantaggio con una grande pressione di campo nonostante l’Anzolavino tenga molto bene il campo. È’ un rasoterra da biliardo di Fiocchi, favorito da una indecisione della difesa anzolese, a mettere il sigillo alla vittoria del Rolo che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. La rasoiata del capitano locale fa carambola sul palo e schizza in rete battendo Calzati. La reazione ospite non crea consistenti occasioni mentre la prima frazione si esaurisce con un Rolo che gestisce bene il prezioso vantaggio. Nella ripresa Evangelisti, che perde per espulsione Capitani, cerca di cambiare l’assetto: entrano Mattioli, Bertinelli e Caprino, mentre la pressione locale si attenua e passa in gestione del risultato. Nel finale due occasioni negano il pareggio all’Anzolavino che per un soffio non si guadagna i rigori. Esce cosi' con grande onore ed a testa alta dalla Coppa. Ora tutto l’impegno e l’attenzione ricadono sul Campionato e sulla missione salvezza, un vero e proprio scudetto.