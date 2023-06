Bologna FC: quale sarà il destino dei rientranti dai prestiti?

In attesa che il mercato rossoblù decolli definitivamente (al momento c’è soltanto la conferma dell’acquisto di Stefan Posch, mentre per il riscatto di Nikola Moro dovrebbe essere questione di qualche giorno), la dirigenza sarà chiamata a risolvere il grattacapo relativo al rientro a Bologna dei vari giocatori prestati a titolo temporaneo nella passata stagione. Al di là di una lunga lista di giovanissimi chiaramente fuori dalle dinamiche della prima squadra, ci sono quattro profili che potrebbero tornare utili sin da subito.

Sydney Van Hooijdonk

L’attaccante olandese è sicuramente il pezzo pregiato di questo manipolo di giocatori di rientro in Emilia nelle prossime settimane. In Eredivisie con la casacca dell’Heerenven, il giovane centravanti si è distinto per la sua concretezza sotto porta, segnando ben 16 gol in 33 presenze (più altri 3 in Coppa nazionale) e attirando così anche l’inevitabile interesse di alcuni club importanti. Certo, le accortezze difensive a quelle latitudini non sono minimamente paragonabili a quelle italiche, ma la stoffa del bomber c’è e l’età è tutta dalla sua parte, avendo appena 23 anni. L’idea di Sartori è quella di portarlo in ritiro insieme al resto della squadra, dando così a Motta l’opportunità di valutarlo più attentamente da vicino.

Luis Binks

Il roccioso centrale difensivo britannico è reduce da una discreta stagione in prestito in Serie B tra le fila del Como, dove ha giocato 33 partite per un totale complessivo di 2.610 minuti. Classe 2001, nel 2021/2022 era persino riuscito a mettere insieme una quindicina di presenze con la maglia del Bologna targato Sinisa Mihajlovic, dimostrando di potersi ritagliare uno spazio concreto anche in Serie A. Visto il lungo infortunio di Soumaoro, le incertezze mostrate da Sosa e le voci di mercato che aleggiano su Lucumi, Luis Binks potrebbe rappresentare un buon rincalzo da reinserire nel pacchetto arretrato.

Emanuel Vignato

Dotato di conclamate qualità tecniche, il trequartista italo-brasiliano costituisce senza ombra di dubbio un piccolo patrimonio della società. Il suo grande difetto è rappresentato dalla mancanza di continuità, una caratteristica negativa che potrebbe costargli la sua riconferma nel capoluogo emiliano. Dalla stagione 2020/2021 il suo cartellino appartiene al Bologna e con la maglia petroniana ha collezionato 67 presenze condite da 2 gol e 7 assist, distribuendo qualche lampo di genio in un mare di promesse inattese, tanto da finire “parcheggiato” all’Empoli nel gennaio scorso. In questi altalenanti sei mesi passati in Toscana, però, la musica è rimasta la stessa (appena 5 presenze e un gol segnato nel match pareggiato 2-2 contro la Spezia) e per il fantasista nativo della provincia di Verona si prospetta un futuro sempre più incerto. Non ha ancora raggiunto i 23 anni, ma adesso per la dirigenza è giunto il tempo di capire se concedergli una nuova possibilità oppure cederlo a titolo definitivo.

Denso Kasius

Dei quattro in questione, il laterale destro originario di Delft è probabilmente quello meno papabile per un reintegro in gruppo. Una parabola a dir poco controversa quella dell’olandese, giunto a Casteldebole nel mercato invernale del 2022 dal piccolo Voledam. Dotato di buona corsa e di qualche intrigante spunto offensivo, nella sua avventura felsinea ha raccolto appena 7 presenze (impreziosite da 2 assist) e qualche applauso. Dopo appena un anno, però, il Bologna lo ha rifilato in prestito al Rapid Vienna, ma con la gloriosa casacca verde della compagine austriaca non ha brillato, raccogliendo solo una decina di apparizioni e servendo 2 assist. Ora, è vero che il “casting” per ricoprire il ruolo di vice Posch sull’out destro è ancora aperto (anche se non si esclude una riconferma di De Silvestri), ma Denso non sembra rientrare nei piani di Motta e anche per lui la migliore ipotesi sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo.