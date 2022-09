Eccellenza, la Savignanese supera in rimonta il Castenaso

CASTENASO-SAVIGNANESE 1-3

CASTENASO: Cinelli, Grassi (46′ De Brasi), Colussi (79′ Grossi), Monducci, Greco (90′ Veronese), Magliozzi, Nanetti (46′ Grossi), Marchesi, Colli (70′ Ghiselli), Sartori, Jammeh. All.: Gelli.

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Vitalino (73′ Bascioni), Lambertini, Onofri, Nicolini, Cassani (85′ Possenti), Sberlati (80′ Mazza), Protino (85′ Pacchioni), Farabegoli (58′ Sbrighi). All. Montanari.

ARBITRO: Giorgio Previdi di Modena.

RETI: 18′ Jammeh (C); 37′ Mazzarini rig. (S); 76′ Protino (S); 93′ Pacchioni (S).

Il Castenaso lotta, crea, ma alla fine deve cedere 3-1 ad una Savignanese cinica e che non ha sbagliato quando ne ha avuto l'occasione. Arriva così il primo ko in campionato, ma ancora una volta i bolognesi hanno dimostrato di esserci. Dopo una prima fase utile per prendere le misure, al 18' Jammeh entra in area e di sinistro batte il portiere avversario. I granata continuano a spingere ed al 25' Sartori si guadagna un rigore che però Nanetti si fa parare. Al 37' però arriva il pari della Savignanese. Su cross di Mazzarini, fallo di mano involontario in area. Dal dischetto Zoffoli batte Cinelli. Nella ripresa il Castenaso va nuovamente vicino al gol con Jammeh di testa (57'). Il match è tirato ed al 76' Protino porta avanti i gialloblù. Sartori e soci si gettano in avanti, ma al 93' in contropiede Pacchioni la chiude.