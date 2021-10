Sarà la volta buona per il Persiceto 85?

Girone C

Ancora 0 vittorie in questo campionato di Promozione girone C per il Persiceto 85.

Sta sera il club bolognese scenderà in campo davanti ai propri tifosi contro la Virtus Camposanto, club di metà classifica.

Il Persiceto 85 è il fanalino di coda del campionato ma oggi cercherà di ottenere i primi 3 punti.

Appuntamento alle ore 20:30 presso lo Stadio Centro sportivo di Via Castelfranco, 16, San Giovanni in Persiceto.