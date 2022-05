Serie A, Bologna-Sassuolo 1-3: Scamacca strapazza la difesa rossoblù

Non è stata certo il miglior modo per salutare i propri tifosi per il Bologna, sconfitto al Dall'Ara da Sassuolo per 1-3. I rossoblù avevano iniziato meglio dei neroverdi ma il primo gol di Scamacca su calcio d'angolo ha tolto energie e sicurezze agli uomini di Sinisa Mihajlovic. Da lì in poi il Bologna è riuscito a combinare poco o nulla, subendo invece le giocate degli ospiti: la rovesciata di Berardi per lo 0-2 e la seconda rete di Scamacca per lo 0-3. Nel tempo di recupero l'arbitro Ghersini fischia un calcio di rigore per i padroni di casa dopo il tocco di braccio di Ruan che devia un cross di Dijks. Dal dischetto va Orsolini, che non sbaglia e sancisce il definitivo 1-3.

Bologna-Sassuolo, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Comincia la gara!

3' - Fase di possesso per il Bologna, per ora senza sbocchi offensivi.

4' - Si fa vivo il Sassuolo: Scamacca calcia in porta, prima parata di Skorupski.

10' - Palla imbucata di Schouten per Orsolini che si libera bene ma non riesce a controllare.

11' - Percussione sulla sinistra di Rogerio chiuso in angolo da Soumaoro.

11' - Contropiede di Arnautovic pericoloso, cross al centro per Theate ma il belga non riesce nel controllo.

18' - Chance per il Sassuolo: Berardi servito al centro dell'area, l'esterno però non controlla e Skorupski può fare sua la palla.

21' - Buona iniziativa di Soriano sulla sinistra, il cross però non arriva sui piedi di Arnautovic.

23' - Cooling break concesso dall'arbitro Ghersini.

30' - Ritmi più bassi rispetto alla prima parte, con il caldo che certamente influisce sulla tenuta fisica dei calciatori.

33' - Frattesi prova la semirovesciata ma il tiro è molto impreciso.

35' - Rete del Sassuolo. Scamacca insacca con la testa sul cross dalla bandierina di Berardi.

37' - Ancora neroverdi pericolosi con Raspadori, Theate salva e mette in corner.

43' - Destro potente di Frattesi sul primo palo, Skorupski devia in angolo.

45' - Serpentina di Berardi che centra lo specchio con il sinistro, il portiere rossoblù è ancora una volta attento.

45'+2 - Pasticcio di Theate in area di rigore che perde palla, Berardi lo supera con un sombrero ma Skorupski in uscita bassa blocca il tiro del 25 neroverde.

45'+3 - Si chiude il primo tempo.

46' - Ricomincia il match con un cambio: il Bologna torna al 4231, dentro Barrow e fuori Theate.

48' - Hickey atterrato in area del Sassuolo, per l'arbitro non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore.

51' - Buona combinazione al limite dell'area, Barrow calcia di punta e la palla, deviata, finisce in corner.

58' - Tanta fatica per il Bologna che non riesce a trovare le giuste trame per rendersi pericoloso.

60' - Gol annullato al Sassuolo. Chiriches aveva segnato sugli sviluppi di un corner ma lo stop con il braccio invalida la rete. Si rimane sullo 0-1.

66' - Due cross in pochi minuti tentati da Barrow, entrambi imprecisi.

71' - Buona combinazione Arnautovic-Barrow al limite dell'area, il tiro del gambiano però finisce altissimo.

72' - Secondo cooling break concesso dall'arbitro Ghersini.

75' - Raddoppio del Sassuolo. Azione insistita degli ospiti sulla destra, la palla schizza alta in area e Berardi mette a segno con una spettacolare rovesciata.

77' - Occasione per Barrow ma il suo destro è controllato da Consigli.

80' - Altra rete del Sassuolo. Tutto facile per Scamacca che a tu per tu con Skorupski firma lo 0-3.

87' - Occasionissima per Orsolini! L'esterno però non sfrutta l'indecisione tra Rogerio e Consigli e non riesce a segnare.

90'+1 - Calcio di rigore per il Bologna: Ghersini al VAR nota un tocco di braccio di Ruan su un precedente assist di Ruan.

90'+2 - RETE DI ORSOLINI! Dal dischetto non sbaglia: 1-3 al Dall'Ara.

90'+6 - Finisce qui la partita.

Bologna-Sassuolo, il tabellino live

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (46' Barrow); De Silvestri (76' Kasius), Aebischer (65' Svanberg), Schouten, Soriano (65' Sansone), Hickey (76' Dijks); Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Mbaye, Binks, Dominguez, Viola, Vignato.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (79' Ruan), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Matheus, Frattesi (84' Magnanelli); Berardi (84' Defrel), Raspadori (79' Ceide), Traore (62' Lopez); Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ayhan, Peluso, Djuricic, Ciervo, Oddei.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Ghersini della sez. di Genova.

Assistenti: Garzelli, Laudato.

IV Uomo: Baroni.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Serra.

Reti: 35' Scamacca (S).

Ammonizioni: 57' Raspadori (S), 75' Berardi (S), 80' Scamacca (S), 90'+2 Orsolini (B).

Espulsioni: -.