Serie D, pareggio scoppiettante tra Ghiviborgo e Mezzolara

GHIVIBORGO-MEZZOLARA 3-3

GHIVIBORGO: Nucci, Mosti, Bachini, Sadek, Monacizzo, Grea, Fazzi, Isufaj, Tragni, Nottoli, Sall. All. Vangioni.

MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Musiani, Faggi, Dall’Osso, Fort, Bernardi, Roselli, Triggiani, Landi, Cortesi. All. Nesi.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano.

RETI: 11’ Bernardi (M), 18’ Mosti (G), 44’ e 49' Baggiani (G), 72' Semiao (M), 77' Barbieri (M).

E' terminato con uno scoppiettante pareggio l'incontro andato in scena allo stadio Comunale di Ghivizzano, che ha visto sfidarsi Ghiviborgo e Mezzolara. A partire meglio sono stati gli ospiti, che all'11' si sono portati in vantaggio con la rete di Bernardi. Pronta è stata la reazione dei padoni di casa, che hanno agguantato il pareggio con la rete di Mosti al 18'. Sul finire della prima frazione di gioco, il Ghiviborgo ha trovato anche la rete del sorpasso, quando al 44' Baggiani ha insaccato la palla alle spalle di Malagoli. Nella ripresa, al 49' Baggiani ha siglato la sua doppietta personale regalando il doppio vantaggio al Ghiviborgo. Il Mezzolara ha provato a scuotersi ed a reagire, ed al 72' ha accorciato le distanze grazie a Semiao. Cinque giri di lancette più tardi, Barbieri ha firmato la rete del pareggio per gli ospiti, che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-3.