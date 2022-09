LIVE | Serie A, Spezia-Bologna 0-0: Moro titolare, Arnautovic c’è

Dopo il turno infrasettimanale il Bologna torna in campo per affrontare lo Spezia. La squadra di Sinisa Mihajlovic è ferma a due punti e ancora alla ricerca della prima vittoria: per raggiungerla oggi, il tecnico schiera il tridente pesante con Arnautovic, Orsolini e Barrow; esordio per Nikola Moro a centrocampo, in coppia con Schouten, a destra torna De Silvestri e a sinistra Lykogiannis vince il ballottaggio con Cambiaso.

Spezia-Bologna, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

Spezia-Bologna, il tabellino

Spezia (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

A disposizione: Zoet, Zovko, Caldara, Sala, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Sanca.

Allenatore: Luca Gotti.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Moro, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Sosa, Posch, Cambiaso, Kasius, Dominguez, Ferguson, Aebischer, Vignato, Soriano, Sansone, Zirkzee.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Giua.

Assistenti: Mokhtar, Sechi.

IV Uomo: Perenzoni.

VAR: Banti.

AVAR: Galetto.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

(Foto Bologna FC)