A Bologna torna la Coppa Davis: la guida

Bologna torna ad essere capitale del tennis. Al via infatti oggi la Coppa Davis all'Unipol Arena. E dopo il calore mostrato lo scorso anno, i tifosi sono pronti a riaccogliere gli azzurri che da mercoledì 13 a domenica 17 settembre sfideranno Canada, Cile e Svezia. L'obiettivo è passare il girone per raggiungere le finali di Malaga.

Dopo il debutto di domani contro i campioni in carica, dunque, la Nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate del Gruppo A insieme alle vincitrici degli altri tre gironi - che si giocheranno nel Regno Unito, Spagna e Croazia – staccheranno il biglietto d’ingresso per le Final 8 di Malaga, dal 21 al 26 novembre 2023

Coppa Davis 2023, tutti i gironi

Gruppo A (Bologna): Canada, Italia, Svezia, Cile;

Gruppo B (Manchester): Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera;

Gruppo C (Valencia): Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Corea del Sud;

Gruppo D (Spalato): Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia.

Calendario gruppo A e Italia

Martedì 12 settembre, ore 15: Svezia-Cile

Mercoledì 13 settembre, ore 15: Canada-ITALIA;

Giovedì 14 settembre, ore 15: Canada-Svezia;

Venerdì 15 settembre, ore 15: ITALIA-Cile;

Sabato 16 settembre, ore 15: Canada-Cile;

Domenica 17 settembre, ore 15: ITALIA-Svezia.

Tabellone delle Finals

Quarti di finale

A) Vincente gruppo A vs Seconda classificata gruppo D;

B) Vincente gruppo C vs Seconda classificata gruppo B;

C) Seconda classificata gruppo C vs Vincente gruppo D;

D) Seconda classificata gruppo A vs Vincente gruppo B.

Semifinali

1. Vincente quarto A vs Vincente quarto B;

2. Vincente quarto C vs Vincente quarto D.

Finale

Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

Dove vedere le partite in tv

Tre partite in quattro giorni per l’Italia dunque. Per ogni incontro si giocheranno tre partite, due singolari e un doppio, e ogni squadra dovrà vincerne almeno due per aggiudicarsi la sfida. L’impegno degli azzurri sulla strada dei quarti di finale partirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro il Canada, seconda partita venerdì 15 settembre alle 15 contro il Cile e infine ultimo match domenica 17 settembre alle ore 15 contro la Svezia.

Gli incontri saranno visibili in tv sia a pagamento che in chiaro su Live su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Tennis (203) per tutte e tre le partite. In streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta in chiaro su Rai Due per quanto riguarda la tv pubblica. In streaming su Raiplay.

Coppa Davis 2023, info biglietti

È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Davis Cup in programma alla ‘Unipol Arena’di Casalecchio di Reno sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al seguente link e sul sito Ticketone.

Per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.

Allenamenti aperti ai tifosi

Da quest’anno, per tutti i tifosi c’è un’ulteriore imperdibile possibilità: a partire da martedì 12 fino a domenica 17, chi ha acquistato un biglietto potrà – nella giornata stessa di validità del proprio tagliando – accedere all’impianto anche la mattina e assistere all’allenamento delle squadre sino alle ore 12 (solo del campo principale, i secondari non saranno accessibili al pubblico).

Trofeo in mostra

In attesa di poter tifare l’Italia di Capitan Filippo Volandri i tanti appassionati di questo sport hanno già potuto ammirare dal vivo l’ambito trofeo che da martedì 29 agosto a venerdì 1^ settembre è stato esposto presso la sede della Regione, in viale Aldo Moro 52 (orario dalle 9 alle 19). Dal 2 al 10 settembre la Coppa la coppa è stata trasferita invece a Palazzo d’Accursio.

Un’occasione unica per entrare nel clima della più antica competizione sportiva internazionale per quadre nazionali, che vedrà Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner impegnati nel gruppo A con Canada, Cile e Svezia.

