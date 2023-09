Davis Cup, il Canada vince ancora: Svezia battuta 3 a 0

Il Canada ne vince due su due. I campioni della scorsa edizione della Coppa Davis giocano sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno come se fossero a casa propria, superando anche la Svezia con un sonoro 3 a 0 dopo la vittoria di mercoledì contro l'Italia

Canada-Svezia

La prima sfida ha visto il Canada schierare Pospisil nella sfida vinta contro lo svedese Borg: il tennista nordamericano vince il primo set solo al tie break, poi cede nel secondo (5-7) ma fa sua la partita nell’ultimo set, sovrastando l’avversario con un netto 6-2.

Il secondo singolare ha visto invece Gabriel Diallo vedersela con Elias Ymer. La gara, durata appena un’ora e un quarto, ha visto il canadese brillare nuovamente dopo la sorprendente vittoria di mercoledì scorso contro l’italiano Lorenzo Musetti. Il tennista canadese ha mostrato a cora una volta delle ottime qualità atletiche e un'intensità fuori dal comune. Come ipotizzato dallo stesso Musetti nella conferenza stampa in seguito alla sconfitta di ieri, è probabile che Diallo non rimarrà ancora per molto il numero 158 della classifica ATP.

Sicuramente più combattuto il doppio, che ha visto nuovamente trionfare la coppia formata da Alexis Galarneau e Vasek Pospisil, stavolta contro gli svedesi Andre Goeransson e Filip Bergevi. I due set giocati sono entrambi finiti al tie break, ed entrambi in favore del Canada, che ora guida la classifica del girone con due vittorie e zero sconfitte e con sei set vinti sui sei totali giocati.

Coppa Davis, la classifica del girone

Canada 2-0 (6-0)

Cile 1-0 (3-0)

Italia 0-1 (0-3)

Svezia 0-2 (0-6)

(Foto LaPresse)