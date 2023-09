Coppa Davis, è il giorno dell’Italia: sconfitta per Sonego nel primo match

Secondo giorno di Davis Cup, il primo per l’Italia, che sfida il Canada, vincitore dell'ultima edizione del torneo. Tanto, tantissimo entusiasmo fuori e dentro all’Unipol Arena, con i posti quasi del tutto esauriti, nonostante la doppia assenza di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Il primo dei due singoli vede in campo per il Canada Alexis Galarneau, numero 200 nella classifica ATP, mentre per l’Italia c’è Lorenzo Sonego, attualmente numero 38 nella classifica ATP. Il secondo singolo vede confrontarsi Gabriel Diallo per il Canada, numero 158 in classifica ATP, mentre per l’Italia gioca Lorenzo Musetti, sulla carta il giocatore più forte degli Azzurri, attualmente numero 18 nella classifica ATP. Il doppio finale vedrà invece sfidarsi le coppie Bolelli-Vavassori (Italia) e Galarneau-Pospisil (Canada).

Delusione Sonego

Ad aprire la giornata di tennis sono i tre errori consecutivi di Galarneau, che riesce però a portare a casa il primo game. Il canadese non sembra irresistibile al servizio, eppure Sonego fatica spesso a rispondere in modo efficace.

Uno splendido lungolinea di Sonego a metà del sesto game, sul 3 a 2 per Galarneau, cambia momentaneamente l’inerzia della partita, con l’azzurro che si porta sul 5-3. La luce però si spegne presto, gli errori si susseguono e il primo set si trascina zoppicante fino al tie break, finito 9-8 per il Canada.

Il secondo set prende avvio sulla falsa riga del primo: ritmo lento e moltissimi errori da una parte e dell’altra. Galarneau prova a prendere il largo con quattro game a due, dimostrando di essere un avversario ben più temibile di quanto dica la voce ‘0’ nel numero vittorie nei circuiti Masters. Qualche sprazzo di buon Sonego nel settimo gioco, nonostante un fastidio al polpaccio destro, ma poi nulla più. La prima partita la vince Galarneau 2 a 0 (7-6; 6-4).