Final Four di Coppa Italia femminile di pallavolo a Bologna, programmati bus speciali

In occasione delle partite della Final Four di Coppa Italia femminile di pallavolo, sabato 28 e domenica 29 gennaio sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Nelle due giornate, gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con il seguente programma:

Sabato 28 gennaio: corse ogni 30 minuti attive dalle ore 16 alle ore 20

Domenica 29 gennaio: corse alle ore 12.20, 12.50, 13.20, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Al ritorno, i bus partiranno da via Antonio De Curtis ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 975, ACQUISTABILE ON LINE SUL SITO DI TPER, alla pagina www.tper.it/975.

Tper consiglia di premunirsi per tempo del titolo di viaggio che dovrà poi essere convalidato a bordo mezzo utilizzando l’apposito validatore di colore verde.

Il titolo viene fornito su formato QR Code e può essere stampato oppure esibito direttamente sul proprio telefono cellulare (si consiglia, se possibile, di stamparlo per evitare il rischio dello scaricarsi del dispositivo mobile).

Sarà possibile anche acquistare il biglietto il giorno stesso dell’evento sportivo PRESSO I PUNTI TPER della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola.

Sarà, infine, possibile acquistare il biglietto anche direttamente A BORDO DEI BUS della linea 975 esclusivamente utilizzando carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat).