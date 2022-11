I ragazzi di bologna Lacrosse ai Tryouts della nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Durante lo scorso fine settimana si sono tenuti a Treviso i primi tryouts della stagione ‘22/’23 per selezionare la squadra Italiana che prenderà parte ai prossimi mondiali maschili, in programma a fine giugno 2023 a San Diego (USA). A questa due giorni trevigiana, agli ordini dei tecnici federali Brian Vona e John Capone, erano presenti anche otto giocatori di Bologna Lacrosse: Amati Alberto, Cavallaro Alessandro, Carella Alessandro, Dalle Donne Matteo, Sirbu Gabriel, Umani Andrea, Vitelli Will e Giugno Zachary. Di questa esperienza ne abbiamo parlato con Will Vitelli, ragazzo italo-americano classe ’96, allenatore-giocare di Bologna Lacrosse che, insieme a Sirbu Gabriel, ha già vestito la maglia azzurra in occasione delle qualificazioni mondiali, svolte lo scorso Aprile. - Com’è sono andati i tryout? Molto bene, sono stati due giorni di lavoro intenso e molto formativi. Il nostro gruppo era uno dei più numerosi. - Come si sono comportati i ragazzi bolognesi? Si sono fatti onore, alcuni sono stati tra i protagonisti dei tryouts, speriamo che da Bologna possano esser selezionati il maggior numero possibile di giocatori per il Mondiale. - Quali sono gli obiettivi della Nazionale Italiana? L’obiettivo è quello di avere la miglior formazione italiana di sempre e di rappresentare l’Italia nel miglior modo possibile, nella manifestazione più importante per il lacrosse. - Spostiamoci su Bologna, come procedono gli allenamenti? Per adesso stanno andando molto bene, si migliora a ogni allenamento e con il passare delle settimane, aumenta anche l’affiatamento, inoltre i ragazzi non imparano solamente dall’allenatore, ma anche dai loro compagni più esperti. - Fra un paio di settimane inizierà il campionato, quali sono le tue sensazioni? Molto buone, ho fiducia che la squadra possa togliersi molte soddisfazioni in questa stagione. Nella foto, da sinistra. In piedi: Alessandro Cavallaro, Matteo Dalle Donne, Alessandro Carella, Will Vitelli, Alberto Amati. In ginocchiati: Zachary Giugno, Andrea Umani, Sirbu Gabriel.