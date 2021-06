Al via la Mille Miglia, venerdì il passaggio a Bologna

Torna l’appuntamento la Mille Miglia, la gara per gli appassionati di auto storiche e d’epoca. Le veture, per l’edizione del 2021, partiranno da Brescia, arriveranno a Roma e torneranno infine in Lombardia, per un totale di circa 1800 chilometri. La carovana partirà oggi alle ore 13.30 e già nel pomeriggio arriverà in Emilia-Romagna, a Parma. Non sarà però l’unica città della regione ad ospitare la kermesse: dopo il transito a Barberino del Mugello e al Passo della Futa, le auto arriveranno in Piazza del Nettuno a Bologna attorno alle 21.45 di venerdì 18 giugno, per poi ripartire il giorno seguente e passando per Modena e Reggio Emilia.

Mille Miglia, carovana da più di 500 auto

Alla gara parteciperanno circa 375 auto inserite nel registro 1000 Miglia, alle quali si aggiungeranno le vetture partecipanti alla Mille Miglia Green, alla Mille Miglia Experience e al Ferrari Tribute, per un totale di oltre 500 automobili. L’Italia, come spesso è accaduto, sarà il paese più rappresentato con 292 vetture, poi i Paesi Bassi e la Germania, rispettivamente con 146 e 80 macchine. Al fine di evitare assembramenti, i momenti più importanti della manifestazione (partenza, arrivo e premiazione) saranno visibili in streaming sul sito 1000miglia.it.