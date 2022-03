Sport karting ,33^ trofeo di primavera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Weekend da incorniciare per il giovane driver di Sant’Agata Bolognese alla sua terza apparizione nella categoria 60 Mini Internationale GR 3, nel primo round del 33^ Trofeo di Primavera sulla pista South Garda Karting. In qualifica ottiene il secondo tempo di gruppo e il terzo tempo complessivo su 47 piloti iscritti, nelle due manche eliminatorie partendo dalla prima fila in seconda posizione chiude rispettivamente 3^ nella prima e 5^ nella seconda, tali risultati gli permettono di partire, per la finale, dalla terza fila, in sesta posizione chiudendo poi la gara nella stessa posizione, portando a casa un ottimo risultato, 6^ assoluto su 47 concorrenti. Ora concentrazione per il prossimo appuntamento che si terrà la prossima settimana sul circuito di Pomposa per la prima prova del campionato Regionale ACI Sport Zona 3. Si ringraziano tutti gli sponsor: Made in Box, Kiwitron, LZ Cartongessi, Sea Srl. Il Team Kart&Go Motorsport LGK Racing Kart per il costante supporto e Maccaferri Racing per gli ottimi motori.