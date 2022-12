Tryout della nazionale femminile a Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Durante lo scorso fine settimana, da venerdì a domenica compresi, si sono tenuti a Bologna, presso il campo del Hockey Team Bologna, la casa di Bologna Lacrosse, gli allenamenti della nazionale italiana femminile di lacrosse, appuntamento a cui hanno preso parte anche le ragazze che si allenano proprio nel campo del quartiere Barca e che giocano nel Mixed Team (formato da Roma e Bologna): Giulia Vatra, Giulia Serrantoni, Sara Falcone, Elisa Palla, Anastasia Compare, Emma Bacchilega, Sandra Bote, Gabriella Vitelli e Francesca D’Amico, senza dimenticare le due veterane romane, Dominò Giancarlini e Mariangela Alvino, che può vantare diverse presenze con la maglia azzurra. “Sicuramente questo tryout è servito ai coach per vedere la situazione italiana e le possibili giocatrici che faranno parte della nazionale ma oltre a questo, spingevano per farci lavorare come un vero team ed aiutarci a crescere sia come singole giocatrici sia come compagne di squadra. – commenta Elisa Palla, giovane giocatrice classe 2003 - Ammetto che allenarsi per così tanto tempo, e con quelle condizioni meteorologiche, è stata dura, oltre al fatto che rischiavamo di scivolare ogni due secondi e che ho più lividi nel corpo che altro [ride ndr], ma penso che tutte noi siamo state soddisfatte.” Una tre giorni di allenamenti, purtroppo bagnati dalla pioggia, che sono servite allo staff tecnico per vedere il livello delle giocatrici italiane, in particolare di quelle Under 21, in vista degli europei di categoria in programma nel 2023. “Penso che, gli esercizi fatti in questi giorni potremmo riportarli ai nostri allenamenti a Bologna perché potrebbero esserci molto utili a far crescere la squadra e ad essere pronti ai prossimi tryouts” continua Elisa, che aggiunge sulla partecipazione alla manifestazione continentale “Ovviamente la speranza è quella di prender parte agli Europei, per fare in modo che ciò accada, io e le altre ragazze stiamo lavorando sodo”