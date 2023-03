B1. La Clai Imola ha mostrato in trasferta i suoi limiti più evidenti

La quinta giornata del girone di ritorno ripropone una Csi Clai Imola che in trasferta mostra i suoi limiti più evidenti. Purtroppo a Castelbellino, contro una Clementina 2020 Volley in grande fiducia, le ragazze di Caliendo non entrano praticamente mai in partita, ed il terzo posto torna a Ravenna, mentre Imola viene nuovamente agganciata a quota 28 da Forlì.

Ci prova Benedetta Rizzo, centrale di Csi Clai, a tracciare un’analisi del momento della squadra imolese tramite i canali societari: “Sapevamo che non avremo affrontato una partita semplice. Clementina sta lottando per non retrocedere e che la squadra non merita la posizione che occupa in classifica. È una squadra di carattere e con delle potenzialità fisiche che possono mettere in difficoltà tante squadre importanti di questo girone. Dal canto nostro, noi gli abbiamo agevolato il compito. Di fronte al loro carattere noi non ne abbiamo avuto abbastanza. Abbiamo lottato nelle fasi iniziali dei set, ma poi quando c’è stato da stringere i denti non siamo state brave a mettere la palla a terra ed a giocare di astuzia. Non è certo questo il risultato che volevamo, ma purtroppo abbiamo questi momenti di vuoto in cui non riusciamo a darci la forza tra di noi per uscirne. È un peccato perché quando invece la squadra funziona, noi per prime viviamo la bellissima sensazione del nostro rendimento”.

I prossimi giorni dovranno essere caratterizzati da un altissimo livello di concentrazione: “Ora dobbiamo rimettere insieme i pezzi per affrontare la partita contro Bologna. Proveremo ovviamente a vincere. Per noi sarebbe una bellissima soddisfazione, e sarebbero punti utilissimi per la nostra classifica. All’andata abbiamo fatto una gran partita e cercheremo di ripeterla. Però è un vero peccato aver lasciato punti per strada contro le squadre più indietro di noi in classifica”.