Pallavolo Bologna e l’emozione del debutto in serie A3: “Teniamoci la categoria”

“Emozioni? Tantissime, quasi non ci siamo resi conto ancora. Abbiamo festeggiato a giugno la domenica dopo la vittoria e dal lunedì ci siamo messi subito al lavoro”. Elisabetta Velabri è entusiasta e felice per la “sua” Geetit Pallavolo Bologna, che fra poco più di una settimana debutterà in serie A3, fra i grandi. Un sogno dolcissimo quello del golden set vinto contro Belluno e che ha regolato così la promozione dalla serie B. “Dopo quel giorno abbiamo lavorato subito, il mondo Lega Volley è completamente diverso dal mondo Fipav, - spiega la presidente – siamo nati come società nel 2019, siamo giovani e nuovi e allo stesso tempo orgogliosi di ridare a Bologna la serie A dopo 11 anni”.

L’entusiasmo è ciò che si respira in ogni ambito: “Siamo tutti proiettati a iniziare bene, stiamo facendo il possibile per rendere tutto agevole a squadra e staff, - continua – abbiamo già avuto la nostra dose di sfortuna con l’infortunio a Marcoionni ma siamo tranquilli perché nelle mani di un medical partner di alto livello come Isokintetic che farà il meglio per Marcello”.

E alla classica domanda: “Quali ambizioni si pone la squadra?”, Velabri è diretta: “Vogliamo tenerci la categoria, come dico sempre è bene fare un passo alla volta, aggiustando naturalmente il tiro in meglio o in peggio a seconda di come si evolverà il campionato. Abbiamo scelto di puntare ancora sui giovani, lo scorso anno abbiamo avuto ragione e chi ha fatto bene è infatti ancora con noi. Riteniamo sia giusto scommettere su ragazzi che possono davvero crescere. Si saranno notati i risultati non così incoraggianti del pre campionato, ma per me va bene così, - spiega – i risultati contano quando serve, ora è importante costruire equilibri, ricercare qualità nel gruppo con l’obiettivo di divertirci in campo e far divertire. E non vediamo l’ora di farlo davanti al pubblico”.