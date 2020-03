Coronavirus, anche Fico chiude i battenti

Fico si arrende al coronavirus. La Disneyworld bolognese del cibo, ribattezzata così prima ancora di aprire i battenti nel 2017, resterà chiusa fino al 3 aprile. "Ci sono dei momenti in cui bisogna essere realisti, ma ciò non ci impedisce di continuare ad essere ottimisti", scrive l'amministratore delegato di Eatalyworld, Tiziana Primori.

"Durante questo periodo di chiusura lavoreremo per un piano di rilancio, che accompagnerà la riapertura. Nutriamo una grande fiducia nell'Italia, siamo convinti che il nostro Paese saprà reagire al meglio e noi come Fico ci impegneremo per valorizzare ancora di più tutte le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane", assicura Primori, spiegando di aver preso la decisione di chiudere il parco a seguito del decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato l'8 marzo, che invita a ridurre la mobilità e a limitare i momenti di aggregazione. (Vor/ Dire)