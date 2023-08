Ecco com’è vivere Bologna da turisti

Un città senza mare, con qualche colle attorno e neanche troppo alto, riconosciuta da tutti come meta per studenti. Bologna ad agosto ha tutte le carte in regole per essere una città deserta, una di quelle mete poco attrattive e neanche così tanto internazionalmente conosciute, specie se confrontate con altre città italiane come Roma, Milano o Firenze. Eppure gli ultimi dati di piattaforma H-Benchmark riportati da Bologna Welcome parlano di numeri da record per quanto riguarda il turismo. BolognaToday è andata nei maggiori punti turistici per farsi raccontare com'è la città dal punto di vista di chi viene da fuori.

Il cibo, la migliore attrattiva

14 agosto 2023, circa 30 gradi nel capoluogo emiliano, un lungo week end che terminerà domani con la giornata di Ferragosto. Piazza del Nettuno è soleggiata e attorno alla fontana del dio greco parecchie persone armate di macchina fotografica scattano foto ricordo di uno dei punti più iconici di Bologna. Tra di loro c'è una coppia di Arezzo, appena arrivata in città grazie a una prenotazione last minute: "Bologna è stata una scelta all'ultimo momento. È una città abbastanza culturale, costava poco e molto tranquilla. Per non parlare del fatto che è vicino a casa". La coppia si tratterrà in città solo per una notte, ma hanno spiegato come per ora siano molto interessati soprattutto all'aspetto gastronomico.

"Bologna city of cousine" ci dice invece una turista proveniente dal Regno Unito, sempre facendo riferimento all'aspetto culinario della città. Insieme a un'altra ventina di visitatori, il gruppo seguirà per tutta la giornata una guida in giro per i migliori punti culturali e storici del centro. Immancabile però una pausa pranzo all'insegna dei prodotti tipici e locali. Il gruppo si tratterrà per due notti prima di ripartire per altre mete in quello che è un tour europeo.

Sempre ai piedi della fontana del Nettuno una famiglia proveniente dall'Ecuador ha spiegato come siano già venuti in città: "È la nostra seconda volta a Bologna, siamo tornati perché la nostra figlia piccola non si ricordava com'era. Siamo qui soprattutto per mangiare, le tagliatelle sono il nostro piatto preferito". Ma non mancano - secondo loro - cose da vedere. E della stessa idea si sono trovati dei turisti provenienti dalla provenienti dalla provincia di Torino, qui per due notti. "Bologna è una città che volevamo visitare da tempo, ci sono un sacco di chiese interessanti, centri culturali, musei. Mi sta piacendo molto. Siamo andati sulla torre degli Asinelli e su quella dell'orologio: panorama veramente mozzafiato" hanno spiegato.

Turismo in giornata

Tra le vie del centro la maggior parte dei turisti si tratterrà nel capoluogo emiliano per una notte, se non addirittura per una sola giornata. Tra i tanti visitatori, molti hanno spiegato come la città - secondo loro - sia visitabile in poco tempo. È il caso ad esempio di una famiglia proveniente da Roma: "Siamo arrivati questa mattina con il treno e ce ne andremo stasera, sul tardi. Bologna è una città di cui si sente parlare poco, ma eravamo curiosi di visitarla in giornata. Non è sicuramente grande come Roma e alcune cose le salteremo, ma per ora mi ha stupita".

Anche una coppia proveniente dall'Irlanda e in coda per salire sopra alla torre degli Asinelli ha spiegato come sia venuta da Verona in giornata: "Un mio collega di lavoro mi ha vivamente consigliato di vedere Bologna soprattutto per il cibo. È una città che non avevo mai sentito ma mi sta meravigliando. Mi ha però suggerito di visitarla in giornata senza starci a perdere troppo tempo".

Bologna resta quindi agli occhi del turista una città piccola. Ma comunque imperdibile tappa per tour lungo lo stivale. Come nel caso di due turisti francesi, provenienti dalla Bretagna e che si tratterranno in città per una sola notte. Oppure per due ragazzi di 21 anni proveniente da Lisbona e che nel prossimo mese visiteranno l'Europa in Interrail, il programma europeo di viaggi in treno per giovani ragazzi. "Dovevamo scegliere una città nel nord Italia e abbiamo deciso Bologna - invece che Milano - perché è sicuramente meno caotica e più facilmente visitabile in poco tempo. Il cibo è davvero il suo punto di forza!" hanno detto i due viaggiatori.

Città sottovalutata?

Abbiamo fatto questa domanda a tutti i turisti che hanno deciso di parlare con noi. Risposte diverse per una credenza spesso molto diffusa. Bologna è spesso descritta come una delle città più sottovalutate d'Italia. Il motivo - secondo la maggior parte dei turisti - è che: "È poco pubblicizzata - ci dice la famiglia di Roma che abbiamo incontrato sui gradoni della Basilica di San Petronio. L'impressione è che non se ne senta parlare abbastanza. Inoltre, forse la mancanza di mare o di montagna attorno sicuramente non aiuta. Ma nel corso di questa giornata ci vedo buoni punti di forza a livello turistico".

"Secondo me si dovrebbe parlare un po' di più della Bologna turistica invece che di quella più 'politica' o 'universitaria'" ci dice la famiglia residente a Torino. "La piazza delle sette chiese - continua - ad esempio è favolosa. Secondo me bisognerebbe pubblicizzare di più questa città come città turistica. L'università per quanto importante non dovrebbe essere l'unico motivo di attrazione di un capoluogo, soprattutto nei mesi estivi".

Bologna infatti è città soprattutto di studenti: appena imboccata via Zamboni o Strada Maggiore - infatti - è quasi surreale vedere le vie vuote, il silenzio e le pochissime persone presenti. La zona universitaria ora resta deserta, con il rumore di bus che si fermano e delle cicale sugli alberi. Tuttavia, la Pinacoteca Nazionale, uno dei fiori all'occhiello di Bologna, resta aperta e con una grande affluenza. Dalla reception ci spiegano come per ora agosto sia stato un successo, con quasi 700 visitatori. Appena fuori, una coppia di turisti francesi provenienti da Renne e diretti alla Cinque Terre ha spiegato come si tratterrà in città per solo una notte, ma: "Siamo rimasti meravigliati dalla bellezza della pinacoteca, e in generale di Bologna. Anche se è vuota, resta una città molto tranquilla e carina, piena di luoghi culturali: per noi resta sottovalutata, e per questo siamo pronti a consigliarla a tutti".

Un turismo soprattutto estero, quello del capoluogo emiliano. Dalla Pinacoteca spiegano come la maggior parte dei visitatori arrivi dalla Francia, ma anche da Stati Uniti e Spagna. Poche invece le persone italiane che si sono trattenute a Bologna in quello che è alla fine il week end di Ferragosto. Se il cibo resta la migliore attrazione, nessuno dei turisti che abbiamo incontrato ha sollevato aspetti negativi sulla città. Segno questo che nonostante non sia una delle mete più estive per eccellenza o manchi forse eccessiva pubblicizzazione, Bologna resta in grado di coinvolgere il pubblico ed entrare nel cuore (e nella pancia) delle persone.

