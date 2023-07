Ferragosto a Bologna: gli eventi del 15 agosto in città (ma anche appena fuori)

Ferragosto è arrivato anche quest'anno (di martedì) e sono tanti i modi per trascorrere divertendosi la festività estiva: anche restando in città. Cosa ci offre Bologna? Sicuramente la possibilità di sentirsi turisti a casa propria grazie alle tante rassegne e festival estivi. Ecco dunque uno sguardo al calendario e in particolare al 15 agosto. Attenzione perché gli appuntamenti sono in aggiornamento e se ne aggiungono di nuovo fino all'ultimo!

Martedì 15 agosto ore 21.00 ferragosto al Battiferro con Giacomo Casanova e le ballerine di BB Burlesque Ballet . "Una serata con Giacomo Casanova" al Battiferro, il luogo dove la magia prende vita, giunge come ospite graditissimo il leggendario Giacomo Casanova (interpretato da Eugenio Maria Bortolini) per un'intervista esclusiva condotta da Gabriele Baldoni e le stelle del BB Burlesque Ballet brillano come mai prima d'ora. Preparatevi per un'esperienza straordinaria, meravigliosa e incredibile che vi lascerà senza fiato. Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00, con possibilità di cenare sul posto con tigelle, piadine, crescente, patate fritte presso il bar del Battiferro. Modalità di ingresso: € 7,00 a persona - posti limitati, prenotazione consigliata.

Martedì 15 agosto torna a Teatri di Vita il "Pranzo di Ferragosto". Dopo il successo dello scorso anno, le Cucine Popolari tornano protagoniste con il pranzo di Ferragosto all’aperto. L’importo di 25 euro comprende la quota del pranzo (che andrà direttamente alle Cucine Popolari a sostegno delle sue attività di solidarietà) e la quota per assistere alle finali de “La Cicala d’Oro” in programma la sera alle ore 21. Subito dopo pranzo si terranno, invece, i ripescaggi. Una seconda possibilità ai dodici comici eliminati i giorni precedenti, che si esibiranno nuovamente sul palco di Teatri di Vita per aggiudicarsi un posto in finale. Questa volta sarà il pubblico a decidere chi di loro sarà il quinto finalista.

Ormai appuntamento fisso dell’estate, torna "Ferragosto alle Serre". Se la città è vuota, non preoccuparti ci pensa lo staff delle Serre a offre refrigerio, relax e buona vibe vinilica. Dalle 17 alle 23.30 djset con Red Chocolate (mint sound) & friends. L’evento è curato da Mint Sound, collettivo impegnato a promuovere esperienze sonore su disco e fruizioni musicali immersive senza tempo.

Martedì 15 agosto "Mamma Mia!" in proiezione all'Arena Orfeonica di via Broccaindosso (con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth). Adattamento cinematografico del musical, basato sulle canzoni del gruppo svedese ABBA. La ventenne Sophie, in procinto di sposarsi, vive su una piccola isola in Grecia. Sophie non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno trova un vecchio diario della madre, in cui lei racconta i suoi tre grandi amori giovanili. Credendo che uno di questi possa essere suo padre, decide di invitarli tutti e tre al matrimonio (USA/ 2008) di Phyllida Lloyd (108’).

Ferragosto appena fuori città: gli eventi e le manifestazioni "al fresco"

Fare poca strada e sentirsi in vacanza in un giorno di festa. Come trascorrere al meglio il 15 agosto senza macinare chilometri e ritrovarsi nel traffico verso e di ritorno dal mare? Ecco qualche idea che profuma di fresco Appennino e ha anche delle bellissime colonne sonore!

Martedì 15 agosto dalle 18:00 alle 20:00 per Crinali23 "Musica a Grizzana Morandi". Concerto di Tolga During (chitarra) e Tosca Zampini (voce) con la direzione artistica di Claudio Carboni e Carlo Maver. Sono più di 50 gli spettacoli, 16 i comuni coinvolti per l’edizione 2023 di Crinali. Grandi artisti del teatro quali Lella Costa e Monica Guerritore, prestigiosi concerti come Marlene Kuntz e Goran Bregovic con la sua orchestra. Questi alcuni nomi della manifestazione di punta di Territorio Turistico Bologna-Modena che quest’anno si svolgerà dal 4 giugno al 7 ottobre sui sentieri e cammini insieme a musicisti, narratori e teatranti. Spettacoli nei borghi, nelle chiese, negli oratori e nelle piazze più belle dell’Appennino.

Crinali 23 presenta un concerto dal titolo "Come una volta" (Luca Troiani: clarinetto e sassofono, Claudio Croci: fisarmonica, Gabriele Falchieri: chitarra, Gianfranco Occhipinti: basso, Roberto Bernardi: batteria). Crinali è la manifestazione identitaria dell’estate dell’Appennino bolognese, consolidatasi negli anni grazie a una formula innovativa di fruizione tra paesaggio e performance artistiche; propone un cartellone con molteplici appuntamenti promossi e sostenuti dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, dai tanti Comuni che accolgono la manifestazione e da Territorio Turistico Bologna-Modena.