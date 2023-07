Stelle, pianeti e satelliti: gli eventi astronomici di questa estate e come guardarli

Uno sguardo alle meraviglie del cielo: quali spettacoli ci offre il firmamento questa estate? A rispondere a questa domanda Sandro Bardelli, esperto di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, che non solo le elenca, ma le spiega per bene. E lo fa in un periodo di fibrillazione perché c'è tanta Bologna nel satellite Euclid partito il 1°luglio come seconda missione di classe Medium del Programma Scientifico dell’ESA approvata dal Science Programme Committe nel 2012, che fornirà un immenso set di dati fondamentali anche per la Legacy Science. Ma su questo argomento i nostri esperti si riservano di aspettare ancora un po' prima di narrarlo per bene. Intanto, ecco come le stelle scandiranno luglio e agosto.

Dunque, naso all'insù, quali sono gli eventi del cielo di questa estate?

"Il 1° agosto c'è la Superluna, che sarà più vicina di quella dello scorso 3 luglio (360 mila km contro i 357 mila km di quella che vedremo). Sarà più grande del 7% e più luminosa del 15%. La possiamo chiamare anche la Luna del grano, la Luna dello Storione o Luna delle bacche nere così come la chiamarono i nativi americani, con evidente collegamento con i cicli della natura. A fine agosto poi ci sarà la Blue Moon, che non nulla a che fare con il colore blu, ma che è la seconda Luna piena in un mese".

Un'altra cosa da vedere è un fenomeno che si verificherà l'8 agosto: una congiunzione (quindi due corpi celesti vicini) di Giove e Luna (verso l'una di notte), mentre il 30 agosto in ora serale (21.30/22.00) ci sarà la congiunzione tra Saturno e Luna. Si osservano entrambi a Est-Sud/Est.

E poi, chiaramente, ci sono loro: le Stelle di San Lorenzo o le Perseidi...

Come ogni estate sono visibili dal 10 al 15 agosto (e quindi non solo nella data del 10) le cosiddette stelle cadenti di San Lorenzo, che sono in realtà pezzetti di cometa grandi come sassolini che cadono sulla terra ma che non arrivano quasi mai a toccare il suolo. Si tratta del materiale che rilascia la Swift-Tuttle, in parte scoperta anche da Giovanni Schiapparelli".

Come osservarle?

"Con il binocolo si possono vedere Giove e suoi quattro satelliti (quelli scoperti da Galilei) ma la magia del cielo la si può osservare anche a occhi nudi, meglio se da una zona distante dalle luci e non umida. Consiglio una bella sdraio. Oltre alla via Lattea, che è un po' il nostro condominio galattico, si possono osservare due belle stelle luminose: una bianche che è Vega e una arancione che è Arturo".

Abbiamo una app per qualsiasi cosa. Quelle con cui ci si orienta fra stelle e pianeti, sono valide?

"Sì. Quella che consiglio è gratuita e si chiama Stellarium, ma è affidabile anche Heavens Above. Basta inserire la data e il luogo dell'osservazione per avere tutte le informazioni su quello che si vede e sul dove lo si può vedere".

Due serate bolognesi da non perdere: