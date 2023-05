Maltempo, esondazione sotterranea del Ravone: via Saffi chiusa al traffico, bus deviati

Il maltempo si fa sentire anche in città. Dalle 13.30 di oggi via Saffi è chiusa al traffico. Si sono verificati allagamenti per l’esondazione, al momento sotterranea, del Torrente Ravone che ha sollevato l’asfalto in alcuni punti, mentre, come segnalano alcuni residenti, alcuni locali ai piani terra sono stati invasi dall'acqua.

Diverse pattuglie della Polizia locale e operatori della Protezione Civile sono sul posto per monitorare la situazione. Anche l’assessore Simone Borsari si è recato in via Saffi per seguire direttamente l’evolversi della situazione.

In via del Chiù i vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere alcuni ostacoli sul corso d’acqua.

Temporale e piena dei torrenti. Chiusa la Trasversale di Pianura

Monitorati dalla Polizia locale anche altri punti critici del territorio comunale in particolare lungo il Reno e il Savena e nelle strade collinari. Questa mattina problemi si sono verificati in particolare in via delle Torriane a causa dell’esondazione del torrente Savena.



Vista la situazione il Comune ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, previsto in casi di emergenza, presso il Comando della Polizia locale in via Ferrari.

Bus deviati

A seguito della chiusura di via Saffi in entrambi i sensi, le linee di bus effettuano via Vittorio Veneto, Sabotino e viali in direzione centro, mentre in direzione periferia, per tornare su via Saffi, percorrono i viali, via Andrea Costa, via Montefiorino e via Timavo.

Allerta arancione 2 maggio

Arpae e Protezione civile hanno lanciato un'allerta su tutto il territorio regionale e bolognese per la giornata di oggi, martedì 2 maggio. Si tratta di un'allerta gialla per pioggia e vento e arancione per criticità idrogeologica sulla montagna bolognese, unita a un'allerta arancione sulla collina e sulla pianura bolognese per temporali.

Nei prossimi giorni tempo in graduale miglioramento (Previsioni della settimana fino al 7 maggio a cura di 3bmeteo).

Preoccupazioni per piene fiumi

Preoccupa il fiume Idice a Monterenzio e Budrio, dove le acque potrebbero superare la soglia di allerta. Sempre a Monterenzio, causa maltempo, è caduto un albero sulla carreggiata, il traffico è fermo.

Secondo quanto avvisa Arpae sulla situazione corsi d'acqua, "le precipitazioni della notte stanno generando innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini pedecollinari del settore centrale della Regione, con superamenti delle soglie 2 su Tresinaro, Tiepido, Samoggia, Lavino, Idice, Quaderna e Sillaro, in propagazione verso i tratti vallivi. Nelle prossime ore si prevede una persistenza di piogge su tutta la Regione, in intensificazione sul settore centro-orientale, che potranno generare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici nei bacini già interessati dalle piene".?