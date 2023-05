Prosegue l'allerta rossa, chiusa anche la Futa. L'assessore Priolo fa il punto

Rotte dei fiumi, frane, allagamenti, strade chiuse, cittadini evacuati: il maltempo continua a non dare tregua. La pioggia che cade da oltre 24 ore ha comportato diversi problemi e da lunedì sera è attivo il Centro operativo regionale . Quattrocento gli interventi dei Vigili del Fuoco in azione per fronteggiare i disagi.

"Quello che si sta verificando è un evento di grande portata, con tempi di ritorno, in diverse zone, di oltre 100 anni". Parola dell'assessore regionale alla Protezione Civile, Irene Priolo, che in nottata ha fatto il punto della situazione.

Le piogge incessanti hanno colpito le provincie di Bologna, Modena, Ravenna e Forlì-Cesena con fiumi e torrenti Samoggia, Idice, Lavino, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Montone, Samoggia, Secchia, Panaro, Navile, Savena, che registrano livelli idrometrici spesso superiori a soglia 3, quella di allerta rossa.

"Tutta la macchina della protezione civile è attiva con il Cor regionale aperto dalla scorsa notte, così come le Sale operative unificate attivate dalle prefetture delle provincie di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Forlì Cesena, attivi i Centri operativi comunali oltre ai volontari e alle forze statutarie" conclude Priolo.

Nel bolognese, la situazione resta critica, è consigliabile "limitare in queste ore gli spostamenti a quelli strettamente necessari", ha raccomandato in serata il sindaco Matteo Lepore.

Circolazione treni sospesa e traffico cittadini congestionato

A causa del maltempo è stata interrotta la circolazione dei treni sulla limea Adriatica. Nella stazione di Bologna è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Congestionata anche la viabilità sulle strade del capoluogo felsineo, come ieri il traffico veicolare cittadino dalla prima mattinata odierna è risultato pesantemente rallentato dal maltempo. Il nodo più critico è via Saffi, che resta chiusa dopo la piena del Ravone e il conseguente allagamento della zona. Per consentire lo snellimento degli ingorghi l'amministrazione ha dato l'ok alla apertura al traffico di alcune corsie preferenziali.

Restano diverse le strade chiuse in tutto territorio (qui l a mappa delle strade chiuse oggi 3 maggio )

Crollo a Fontanelice, ci sarebbe un disperso

Lo smottamento e la frana registrati a Fontanelice, nell'imolese, hanno causato anche il crollo di una abitazione. Secondo alcune fonti, ci sarebbe una persona dispersa.

Allagamenti ed evacuazioni

Per quanto riguarda il reticolo idrografico del Reno, ci sono stati allagamenti dell’Idice, nel comune di Castenaso, dove è stata evacuata una famiglia; anche nel comune di San Lazzaro sono state evacuate trenta persone a livello precauzionale per i livelli raggiunti dal Savena.

Si segnalano l’evacuazione in via precauzionalmente anche a Monzuno e Castel San Pietro per allagamenti.

Questa notte intorno alle 4 la situazione dovuta al maltempo a Castello, nel territorio di Castel Maggiore è peggiorata confermando l’allarme che era stato diffuso agli abitanti della frazione: il sistema idraulico locale, fa sapere il Comune, ha di fatto smesso di funzionare per l’alto livello raggiunto dalle acque del canale, portando all’allagamento di alcune cantine dei palazzi posti sulla destra del Navile, più bassi rispetto al corso d’acqua. L’acqua, informa ancora il Comune, ha raggiunto le soglie su cui la Protezione civile ha posto sacchetti di sabbia. L’azione di Polizia locale Reno Galliera, Vigili del fuoco, volontari di Protezione civile, già presenti sul posto, “ha arginato gli effetti dell’acqua, grazie all’utilizzo di pompe idrovore che stanno riportando la situazione alla normalità, lentamente in quanto continua a piovere. Non risultano persone evacuate”. Al momento a Castello su via Matteotti la viabilità è a senso alternato, e sono consigliati percorsi alternativi.

San Lazzaro tira il fiato

Sul territorio di San Lazzaro le conseguenze del maltempo di questi giorni - tra allagamenti e evacuazioni - comincerebbero a destare meno preoccupazione: "La situazione sta rientrando nella normalità", riferisce l'assessore ai Trasporti, Luca Melega, fornendo un aggiornamento durante una commissione del Consiglio comunale di Bologna dedicata alla mobilità ciclabile. "La situazione sta rientrando, la rotta di Spazzate Sassatelli ha fatto sì che l'Idice si sia scaricato": questa mattina "ci saranno alcune strade da ripulire dal fango e da qualche albero caduto", spiega Melega. Ma il peggio sembra passato.

Passando al territorio di Pianoro, la Val di Zena è ancora "bloccata e chiusa", segnala la sindaca Franca Filippini nella stessa commissione. "E' straripato il torrente Zena- continua Filippini- ma sono anche cadute diverse frane", con la caduta di sassi e alberi. Situazione che mette a rischio anche l'appuntamento con il Val di Zena bike day del 7 maggio: "Speriamo di riuscire a liberare la Val di Zena per domenica e che il tempo si rimetta al bello", afferma infatti la sindaca, segnalando però che intanto resta comunque aperta la strada fino a Botteghino.

Frane

Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. La situazione complessiva che si sta verificando in Emilia-Romagna è stata comunicata dall’Agenzia regionale al Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Questa mattina, a causa di frane e smottamenti, sulla strada statale 65 della Futa sono chiusi, nel territorio comunale di Loiano, i tratti stradali: dal km 75,000 al km 76,100, con deviazioni del traffico sulla viabilità locale, e ai km 77,000-82,500 qui il percorso alternativo prevede per i veicoli leggeri il transito su Via Panoramica e su via Guarda nel comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3.5 ton diretti in direzione Toscana è prevista l’inversione di marcia al km 83,1000 mentre per i veicoli in direzione Bologna inversione al km 72,000 nei pressi della rotatoria nel comune di Loiano.

Si è verificata una frana a Casalfiumanese, nella strada per Macerato; isolate alcune persone che saranno trasferite in strutture ricettive. A Ozzano dell'Emilia è uscito il torrente Quaderna.

Dal Comune di Borgo Tossignano è arrivata la segnalazione di una frana su via Siepe San Giovanni. Sfollata una famiglia con una persona fragile.

Soccorsi, Ausl si attiva per evacuati

Per fronteggiare le possibili criticità relative al maltempo Ausl Bologna si è attivata mettendo in campo risorse aggiuntive per rispondere alle esigenze di evacuazione di famiglie con particolare riferimento ad anziani o persone fragili, in accordo con la Prefettura e in virtù del coordinamento con Protezione Civile, Vigili del Fuoco e sindaci della Città metropolitana.

Allerta meteo di oggi 3 maggio

"La persistenza delle precipitazioni delle ultime ore ha generato lunghi colmi di piena nelle sezioni montane di Idice, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone e Montone, che si propagheranno verso valle con livelli superiori alle soglie 3 e ai massimi storici registrati", si legge nell'allerta di Arpae e Protezione Civile "nelle prossime ore si prevedono ulteriori precipitazioni sulla pianura e pedecollina del settore centro-orientale della Regione, in progressiva attenuazione dalla tarda mattina".

Continua quindi l'allerta rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna. Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Reggio, Modena, Cesena, Rimini e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravena, Forlì-Cesena e Rimini.

Comuni del bolognese in zona allerta rossa

Nel frattempo l'allerta è diventata rossa nei comuni di Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castello d'Argile, Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Bentivoglio, Baricella, Minerbio, Granarolo dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina e Castel Guelfo di Bologna.

Maltempo a Bologna e provincia, tutte le news:

Campi sommersi nel bolognese:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(notizia in aggiornamento)