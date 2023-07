Via Fioravanti: vuole il kebab gratis, titolare minacciato con coltello e bastone

“…mi hanno sempre dato da mangiare e oggi non vogliono dare da mangiare, a me…”. Queste sono le parole che un 28enne avrebbe proferito davanti alla pattuglia dei carabinieri, arrivata davanti a un negozio dopo che il titolare era stato minacciato con un bastone e un coltello. E' successo in via Fioravanti, giovedì scorso. In effetti l'uomo era all'esterno del locale, una rivendita di kebab d'asporto con le due armi improprie in mano.

L’intervento dei militari ha convinto il rapinatore a consegnare il coltello e il bastone della scopa, rendendolo così innocuo. Il 28enne è risultato un volto già noto ai militari intervenuti in virtù dei suoi trascorsi e della sua attuale misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, scaturita dall’arresto per tentata rapina impropria commessa all’inizio dello scorso giugno ai danni del gestore di un locale etnico in via dall’Arca.

A chiamare il 112 è stato il titolare del kebab, un 33enne di origine pakistana. Secondo la sua versione, il 28enne avrebbe brandito le armi, la seconda delle quali ricavata rompendo un manico di scopa, per cercare di rapinarlo, chiedendogli di consegnargli del cibo.



Il presunto rapinatore, identificato come cittadino del Senegal, è stato poi portato in caserma per le formalità di rito, mentre il coltello multiuso e il bastone sono stati posti sotto il vincolo del sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, l’arrestato è stato tradotto presso la locale casa circondariale.