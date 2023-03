Omicidio Gozzoli, si terranno domani i funerali del 40 trovato morto in casa

I funerali di Alessandro Gozzoli, il 40 enne originario di Bazzano, morto venerdì della scorsa settimana nel suo appartamento di Casinalbo (Modena), si terranno domani alle 10 e 30 nella chiesa di Montebudello. Le esequie sono state predisposte dopo l’autorizzazione della magistratura a seguito dell’esame autoptico effettuato sul corpo dell’uomo. A dare l’annuncio sui funerali di domani sono stati i più stretti familiari di Gozzoli, il padre Gianfranco, la madre Giuliana e la sorella Simona, che ha scoperto per il prima il corpo senza vita del fratello. "Gioviale, sereno e generoso" così l’ha descritto don Attilio Zanasi, parroco di Montebudello, fondatore della casa di riposo Il Pellicano di Bazzano, dove Alessandro prestò servizio, prima come volontario e poi come dipendente.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio volontario: Gozzoli potrebbe essere deceduto a seguito di un gioco intimo finito in tragedia ma si tratta di una ipotesi legata alle modalità in cui è stato rinvenuto il corpo della vittima, a letto, sotto le lenzuola, con le mani e le caviglie legate e con addosso solo gli indumenti intimi. Al momento però altre piste non vengono escluse. L’appartamento, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato parzialmente a soqquadro e non è da scartare l’ipotesi che qualcuno abbia volto simulare una rapina per sviare le indagini. I sospetti degli inquirenti riguarderebbero un giovane, con i capelli chiari e che sarebbe stato immortalato dalle telecamere mentre si allontanava dall’abitazione della vittima, intorno alle 2 di venerdì mattina. Ora si attendono i riscontri medico legali per capire come l’uomo sia deceduto.