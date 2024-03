I bambini di Gaza in cura al Rizzoli: le storie anche su The New York Times

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La reporter Nariman El-Mofty ha trascorso una settimana con alcuni bambini di Gaza e i loro accompagnatori. Ha viaggiato con le famiglie in ambulanza anche verso l'Istituto Ortopedico Rizzoli.

Il primo volo della vita dei piccoli palestinesi e i loro famigliari, raccontato su The New York Times. Da Shaymaa, 5 anni, ferita nel villaggio di Al Mawasi, nel sud di Gaza, portata d'urgenza all'ospedale Nasser, dove i medici hanno subito deciso di amputarla. La mancanza di anestetici e di disinfettanti li ha costretti a eseguire un intervento chirurgico rapido. Non c'è tanto tempo, i feriti sono tanti. A febbraio, dopo lunghi negoziati è potuta uscire da Gaza, insieme all zia. E' arrivata al Rizzoli, lì i medici hanno concluso che Shaymaa avrebbe avuto bisogno di una seconda amputazione per riparare il danno.

"Viviamo un confronto diretto con la guerra, perché i nostri pazienti ricevono le notizie direttamente da Gaza - aveva detto alla 'Dire' Caterina Guerra, caposala dell'ortopedia pediatrica del Rizzoli - cerchiamo di fare del nostro meglio, ma nonostante siamo stati preparati con congruo anticipo, agli occhi dei bambini che hanno visto la guerra non ci si abitua mai, non riesco più a guardare il telegiornale. Il fardello di questa esperienza diretta mi basta per vivere la guerra in maniera importante. Non riuscirei a sostenere emotivamente altre notizie".

Sono stati diversi i minori arrivati al Rizzoli dall'inizio dell'anno, con trasporti coadiuvati dalla Croce rossa, il 5, il 10 febbraio e l'11 marzo.