Incendio di via Bertocchi, l'assessore Ara ha incontrato le scuole frequentate dai bambini

"Ho trovato un personale educativo sconvolto ma, come sempre, molto professionale nell'affrontare una giornata difficilissima. Lo ringrazio per questo. Una tragedia enorme, staremo vicini alle comunità scolastiche e alla famiglia delle vittime". Così Daniele Ara, assessore comunale alla Scuola, parlando dell’incontro avuto con insegnati e personale delle scuole frequentate dai bambini tragicamente morti nell’incendio di via Bertocchi.

Lo sconforto, naturalmente, ha colpito l’intera città. Già alle prime ore di questa mattina, il sindaco Matteo Lepore ha diffuso una nota in cui esprimeva il cordoglio suo e della città di Bologna: “Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: “Quanto successo a Bologna lascia senza parole e con il cuore straziato. Davanti a questa tragedia, tutta la comunità regionale si stringe intorno alla famiglia e alla città di Bologna” ha scritto il governatore sulla propria pagina Facebook.