La stufa, il fumo, l'allarme. Nell'inferno dell'incendio che ha spezzato una famiglia | VIDEO

"Gli accertamenti sono ancora in corso, tuttavia ormai non ci sono dubbi sulle dinamiche". Così chiarisce il vicequestore Luigi Pinto circa il tragico incendio di questa notte in via Bertocchi, a Bologna, che è costato la vita a mamma Stefania e ai suoi tre figlioletti, Giorgia, Mattia e Stefania Alexandra.

"I vigili del fuoco hanno acclarato che il corto circuito di una stufetta elettrica accesa ha provocato l'incendio". Da qui le fiamme e soprattutto l'abbondante fumo. "Ill rogo non si è propagato particolarmente - ricostruisce Pinto - tant'è che non ha portato danni al palazzo. Illese le abitazioni degli altri condomini. Il tutto è rimasto contenuto all'interno di un unico appartamento, in particolare nella camera da letto, dove era accesa la stufa e dove dormivano insieme mamma e figli. Poi da qui l'incendio ha raggiunto le altre stanza".

A dare l'allarme è stato un condomino che ha notato la presenza di fumo. "L'intervento è stato tempestivo - conclude il vicequestore - ma quando sono arrivati gli operatori purtroppo non c'era già più nulla da fare".

Se poco resta ormai da chiarire su quello che gli investigatori bollano come un tragico incidente, tanta invece la commozione e lo sconcerto, come testimoniano le parole dei vicini di casa, ancora profondamente scossi.