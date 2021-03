San Pietro in Casale, Bonaccini al punto vaccini: " Stop aumentano sfiducia, noi non fermiamo le prenotazioni"

"Servono risposte chiare e in tempi rapidi su AstraZeneca, ma la campagna vaccinale prosegue con Pfizer e Moderna" ha detto questa mattina il presidente della Regione, Stfano Bonaccini, in visita al centro vaccinale di San Pietro in Casale.

"In una sola giornata in Emilia-Romagna, 90mila donne e uomini si sono prenotati" ha aggiunto "una cifra enorme che segnala anche come qui ci sia una capacità organizzativa formidabile - anche se - qualcuno ha fatto fatica a trovare le linee libere".

Sulla questione AstraZeneca, Bonaccini chiede a Ema "una risposta definitiva e parole rassicuranti, ci dobbiamo affidare alla scienza. Vacciniamo una media di 15mila persone al giorno, potremmo arrivare a farne almeno il triplo, il piano del governo prevede l'arrivo di 50 milioni di dosi entro giugno, 80 milioni entro ottobre, se fossero confermati questi numeri, e fino ad oggi abbiamo avuto tagli, si vaccina quasi la totalità della popolazione. Gli stop di queste ore aumentano la sfiducia. Non fermiamo le prenotazioni, quindi le persone che si sono prenotate verranno contattate una a una".