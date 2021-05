Rito della Madonna di San Luca, politica in prima fila: presenti tutti i candidati delle primarie

Matteo Lepore, Isabella Conti e Alberto Aitini: come da tradizione la Madonna di San Luca torna in città e davanti alla cattedrale di San Pietro, dove resterà per una settimana, ad attenderla si fanno vedere tutti (o quasi) i principali protagonisti delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.

L'appuntamento, da religioso, diventa anche un'occasione ad alto tasso di politica. Intanto, di fianco al sindaco Virginio Merola, in veste istituzionale con fascia tricolore d'ordinanza, c'e' il parlamentare Pier Ferdinando Casini e c'è la consigliera regionale Valentina Castaldini (Fi). Poi praticamente insieme arrivano il candidato dem Matteo Lepore e la sfidante renziana Isabella Conti, affiancata da Aitini che ha appena annunciato l'intenzione di non candidarsi per sostenerla alle primarie.

Merola si defila e resta Casini a fare da maestro di cerimonia: qualche parola e una carezza a Lepore, un saluto a Conti, poi un dialogo più prolungato con Aitini mentre Lepore si mette piu' in disparte. Tutti, però, qualche minuto dopo devono lasciare la scena alla statua della Madonna, che (senza processione, causa limitazioni anti Covid) arriva a bordo di un mezzo dei Vigili del fuoco e tra gli applausi dei cittadini presenti: molti, accalcati (con mascherina) sotto i portici di via Indipendenza e intorno all'area delimitata da forze dell'ordine e volontari. Altri si infilano in via Altabella, dove ha preso il via la Fiera di San Luca. L'arcivescovo Matteo Zuppi benedice la statua prima dell'ingresso in chiesa, poi inizia la messa. Per il rito delle primarie, invece, bisogna attendere un altro mese e mezzo di campagna elettorale. (Dire)